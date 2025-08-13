Berkan Karabulut ve Lale Onuk’un düğün tarihi netleşti! Her şeyin başladığı yerde böyle duyurdular

Berkan Karabulut, geçtiğimiz yıl Paris'te romantik bir evlilik teklifiyle Lale Onuk'un "evet" yanıtını almıştı. O anları, "Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk" notuyla paylaşarak sosyal medyada büyük ilgi toplamıştı.
10 Ekim 2024'teki teklifin ardından, çift Haziran 2025'te aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı. Nişan sonrası hazırlıklara hız kesmeden devam eden Karabulut ve Onuk çifti, 11 Ağustos akşamı gerçekleşen kına gecesiyle evlilik sürecinde bir adımı daha geride bıraktı.
Kına gecesi, Berkan Karabulut'un Survivor'daki takım arkadaşlarının da katılımıyla neşeli anlara sahne oldu. Avatar Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz, geceden kareleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak çifte desteklerini gösterdi.