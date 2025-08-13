Berkan Karabulut ve Lale Onuk’un düğün tarihi netleşti! Her şeyin başladığı yerde böyle duyurdular

Kaynak: Sosyal medya

Lale Onuk paylaşımın altına şu notu ekledi: "15 yıl önce bu sahilde gözüme kestirdiğim çocukla 5 gün sonra evleneceğimi kim tahmin edebilirdi? 7 yıl dile kolay, ama sorsanız hiç o kadar uzun bir süre gibi gelmiyor ikimize de. Çok ağladık, çok güldük, kavga da ettik ama hiçbir zaman birbirimizi kırıp dökmedik. Birbirimizi sevmekten vazgeçmedik. Beraber büyüdük, birbirimizi büyüttük. Hatalar da yaptık ama birbirimizi anlamayı, sarılıp yaralarımızı sarmayı beraber öğrendik. Bu yeni yolda öğreneceğimiz daha çok şey var biliyoruz. Her zaman güneşli olmasa da günler biz kendi güneşimizi yaratmayı öğreneceğiz. Ve şimdi de bu sahilde başlayan hikayemizin yeni başlangıcına çok az kaldı. Hepinizi çok seviyoruz, bu heyecanı ve süreci bizimle paylaştığınız ve yaşadığınız için size çok teşekkür ederiz"