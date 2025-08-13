PODCAST CANLI YAYIN

Berkan Karabulut ve Lale Onuk’un düğün tarihi netleşti! Her şeyin başladığı yerde böyle duyurdular

Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Berkan Karabulut, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Lale Onuk ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Çift, düğün tarihlerini sosyal medya üzerinden duyurarak takipçileriyle heyecanlarını paylaştı.

Berkan Karabulut ve Lale Onuk’un düğün tarihi netleşti! Her şeyin başladığı yerde böyle duyurdular

Berkan Karabulut, geçtiğimiz yıl Paris'te romantik bir evlilik teklifiyle Lale Onuk'un "evet" yanıtını almıştı. O anları, "Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk" notuyla paylaşarak sosyal medyada büyük ilgi toplamıştı.

10 Ekim 2024'teki teklifin ardından, çift Haziran 2025'te aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı. Nişan sonrası hazırlıklara hız kesmeden devam eden Karabulut ve Onuk çifti, 11 Ağustos akşamı gerçekleşen kına gecesiyle evlilik sürecinde bir adımı daha geride bıraktı.

Berkan Karabulut ve Lale Onuk’un düğün tarihi netleşti!

Kına gecesi, Berkan Karabulut'un Survivor'daki takım arkadaşlarının da katılımıyla neşeli anlara sahne oldu. Avatar Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz, geceden kareleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak çifte desteklerini gösterdi.

Berkan Karabulut ve Lale Onuk, düğün tarihlerini de yine Instagram hesapları üzerinden yayımladıkları özel bir video ile duyurdu.

Lale Onuk paylaşımın altına şu notu ekledi: "15 yıl önce bu sahilde gözüme kestirdiğim çocukla 5 gün sonra evleneceğimi kim tahmin edebilirdi? 7 yıl dile kolay, ama sorsanız hiç o kadar uzun bir süre gibi gelmiyor ikimize de. Çok ağladık, çok güldük, kavga da ettik ama hiçbir zaman birbirimizi kırıp dökmedik. Birbirimizi sevmekten vazgeçmedik. Beraber büyüdük, birbirimizi büyüttük. Hatalar da yaptık ama birbirimizi anlamayı, sarılıp yaralarımızı sarmayı beraber öğrendik. Bu yeni yolda öğreneceğimiz daha çok şey var biliyoruz. Her zaman güneşli olmasa da günler biz kendi güneşimizi yaratmayı öğreneceğiz. Ve şimdi de bu sahilde başlayan hikayemizin yeni başlangıcına çok az kaldı. Hepinizi çok seviyoruz, bu heyecanı ve süreci bizimle paylaştığınız ve yaşadığınız için size çok teşekkür ederiz"

Merakla beklenen düğün, 15 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşecek. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği çiftin düğünü için şimdiden geri sayım başladı.

