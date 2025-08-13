PODCAST CANLI YAYIN

4 ayda 24 kilo veren Işın Karaca'dan bikinili paylaşım: İğne ipliğe döndü!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, sadece 4 ayda tam 24 kilo vererek hayranlarını şaşırttı. Sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla yeni formunu gözler önüne seren Karaca, kısa sürede gündem oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
4 ayda 24 kilo veren Işın Karaca'dan bikinili paylaşım: İğne ipliğe döndü!

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Işın Karaca, son dönemlerde verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

4 ayda 24 kilo vererek forma giren Işın Karaca, zayıflama sırrını şu sözlerle açıklamıştı: "En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Çeşme'de tatil yapan şarkıcı, şimdi ise bikinili pozlarıyla gündem oldu. Karaca, önceki gün bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

52 yaşındaki şarkıcının son hali hayranlarını şaşırttı. Işın Karaca için "İğne ipliğe dönmüş" yorumları yapıldı.