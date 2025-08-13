4 ayda 24 kilo veren Işın Karaca'dan bikinili paylaşım: İğne ipliğe döndü!

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Işın Karaca, son dönemlerde verdiği kilolarla adından söz ettirdi.
4 ayda 24 kilo vererek forma giren Işın Karaca, zayıflama sırrını şu sözlerle açıklamıştı: "En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli"
BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI
Çeşme'de tatil yapan şarkıcı, şimdi ise bikinili pozlarıyla gündem oldu. Karaca, önceki gün bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.