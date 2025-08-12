Son Dakika
Akif Ertugay hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları

Müzik sektörünün tanınmış prodüksiyon amirlerinden Akif Ertugay, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Sanat dünyasından birçok isim taziye mesajı yayımladı.

Akif Ertugay hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları

Sanat camiasının yakından tanıdığı prodüksiyon amiri Akif Ertugay'dan acı haber geldi. Ertugay, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN VEDA PAYLAŞIMLARI

Sanat dünyasından birçok isim taziye mesajı yayımladı.

IŞIN KARACA: Uçtun gittin aramızdan deli dolu ve güzel insan.

AYLİN ASLIM: Bu normal bir durum değil. Bir haftaya üç arkadaş ölümü sığmaz. Gencecik insanlar arka arkaya kalp krizinden ölüyor. Hayat böyle bir şey değil, olmamalı. Yıllarca aynı camiada görmekten hep mutluluk duydum, daha Kaş'ta buluşacaktık dostum.

ÇİĞDEM TUNÇ: Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun inşallah, sabır diliyorum tüm sevenlerine ve ailesine.

SİBEL GÖKÇE: Ne diyeceğimi bilmiyorum artık. Yavaş yavaş gidiyor sevdiklerimiz. Güzel arkadaşım görüşemedik son yıllarda çok üzgünüm.

