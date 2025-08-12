Depremde ikiz yeğenlerini kaybetmişti... İclal Aydın bu kez kuzen acısıyla sarsıldı

İclal Aydın'ın yeğenleri olan Sayra ve Çınar Alpgündüz, 2020 yılında İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde vefat etti.
Çocukları için vakıf kurarak onların isimlerini yaşatan anneleri Tülin Batmaz trafik kazası geçirdi. İclal Aydın, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
İclal Aydın, şu ifadeleri kullandı: "Dün sabaha karşı meydana gelen bir trafik kazası sonucunda sevgili kuzenimiz ve Sayra&Çınar Vakfı yöneticilerinden, ikizlerimizin dayısı Ferhat Batmaz'ı kaybettik. Çocuklarımızın annesi, vakıf başkanımız Tülin Batmaz ise şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde ağır yaralı ve bir yaşam mücadelesi veriyor"