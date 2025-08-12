PODCAST CANLI YAYIN

Depremde ikiz yeğenlerini kaybetmişti... İclal Aydın bu kez kuzen acısıyla sarsıldı

5 yıl önce İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yeğenleri Sayra ve Çınar'ı kaybeden İclal Aydın, bu kez trafik kazası haberiyle yıkıldı. Aydın’ın kuzeni olan ve depremde ikiz çocuklarını kaybeden Tülin Batmaz, trafik kazasında ağır yaralanırken, yanında bulunan kardeşi Ferhat Batmaz yaşamını yitirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Depremde ikiz yeğenlerini kaybetmişti... İclal Aydın bu kez kuzen acısıyla sarsıldı

İclal Aydın'ın yeğenleri olan Sayra ve Çınar Alpgündüz, 2020 yılında İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde vefat etti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Çocukları için vakıf kurarak onların isimlerini yaşatan anneleri Tülin Batmaz trafik kazası geçirdi. İclal Aydın, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İclal Aydın, şu ifadeleri kullandı: "Dün sabaha karşı meydana gelen bir trafik kazası sonucunda sevgili kuzenimiz ve Sayra&Çınar Vakfı yöneticilerinden, ikizlerimizin dayısı Ferhat Batmaz'ı kaybettik. Çocuklarımızın annesi, vakıf başkanımız Tülin Batmaz ise şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde ağır yaralı ve bir yaşam mücadelesi veriyor"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kaza sırasında yaralanan diğer kuzenimiz Furkan Özküçük'ün ameliyatı başarılı geçti. Bugün 12 Ağustos 2025 ikindi namazını takiben Halil Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazı ardından Ferhat'ımızı Kemal Paşa Cennet Bahçesi'nde defnedeceğiz. Dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: Yeni gözaltı kararları verildi
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplandı | Komisyona giren yeni isimler
Rezan Epözdemir'in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası'ndan Ankara'ya CHP-CIA-MOSSAD'ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
HSK'nın "yeni mahkeme" kararı Resmi Gazete'de! Eyüpsultan'ın yargı çevresi değişti... Hangi adliye nereye bakacak? Bakan Tunç'tan açıklama
Jose Mourinho'dan farklı 11! Fenerbahçe Feyenoord'u böyle yıkacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Galatasaray'a çifte yıldız! Sona gelindi
Kim dinliyor bunları: Spotify'da rüşvet bombası! Şarkıcılar isyan etti editörlerine soruşturma başlatıldı
Grand Kartal Otel faciasında yeni detay! İtfaiye raporu otele gidilmeden mi yazıldı? | GPS kayıtları gerçeği ortaya çıkardı
Gazze cevabı yüzünden askıya alınmıştı! Grok’un ilk işi “u dönüşü” oldu
Orman yangınlarıyla mücadele! Bakan Yumaklı son durumu paylaştı | Hangi illerde kontrol altında?
Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız!
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası 786 artçı! 1 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük yatırım fonundan İsrail’e darbe: Gazze ve Batı Şeria’yı ilhak planından sonra sözleşmeyi feshettiler
Tel Aviv’de atama krizi! Katz genelkurmay başkanını hedef aldı: Ordu “Karışma” dedi
Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu fırtına uyarısı: Sıcak hava dalgası, yağmur ve sert rüzgar bir arada! Çanakkale, İzmir, Manisa...
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Yukay Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşurken mi çarpıştı?
Perran Kutman’ın ilk eşi ‘Hababam Sınıfı’ndan çıktı: Soyadını yıllardır taşıyor!