Kim bu çizgili tişörtlü çocuk? Şimdi ekranların en ünlü isimlerinden biri...

Yıllar önce çizgili tişörtüyle gülümseyen bu minik şimdi ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri! Fotoğrafı görenler tanımakta zorlanıyor. İşte merak edilen o isim...

Giriş Tarihi: 12.08.2025 15:05
Seneler evvel objektiflere çizgili tişörtüyle ve masum bir gülümsemeyle poz veren bu küçük çocuk şimdi ekranların en çok konuşulan yüzlerinden biri haline geldi.

O zamanlar sadece sevimli bir çocukken bugün milyonların hayranlıkla takip ettiği ünlü bir isim oldu. Bu fotoğrafı görenler ise "Acaba kim?" diye bir kez daha bakmaktan kendini alamıyor.

Yıllar içindeki değişimi ve şimdiki halini yan yana koyduğunuzda zamanın nasıl hızla geçtiğine inanmak zor.


Evet fotoğraftaki isim Çağatay Ulusoy...

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, sosyal medyada zaman zaman ailesine ve çocukluğuna dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yakışıklı oyuncu, özel hayatında ailesine olan bağlılığıyla biliniyor.