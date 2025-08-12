Kim bu çizgili tişörtlü çocuk? Şimdi ekranların en ünlü isimlerinden biri...

Seneler evvel objektiflere çizgili tişörtüyle ve masum bir gülümsemeyle poz veren bu küçük çocuk şimdi ekranların en çok konuşulan yüzlerinden biri haline geldi. O zamanlar sadece sevimli bir çocukken bugün milyonların hayranlıkla takip ettiği ünlü bir isim oldu. Bu fotoğrafı görenler ise 'Acaba kim?' diye bir kez daha bakmaktan kendini alamıyor. Yıllar içindeki değişimi ve şimdiki halini yan yana koyduğunuzda zamanın nasıl hızla geçtiğine inanmak zor. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, sosyal medyada zaman zaman ailesine ve çocukluğuna dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Yakışıklı oyuncu, özel hayatında ailesine olan bağlılığıyla biliniyor. Ünlü ismin oyunculuk kariyeri öncesinde modellik yaptığı biliniyor. Ulusoy, ilk oyunculuk deneyimini 'Adını Feriha Koydum' dizisinde yaşadı. 2013'te başlayan Medcezir dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu. 23 Eylül 1990 doğumlu olan Ulusoy, 2025 itibarıyla 35 yaşındadır. İstanbul Bakırköy doğumlu olan Ulusoy'un annesi Boşnak, babası ise Bulgaristan göçmeni. Filmografisi Diziler: Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu Medcezir İçerde The Protector / Hakan: Muhafız Yeşilçam Terzi Gaddar Eşref Rüya Filmler: Anadolu Kartalları Delibal Kağıttan Hayatlar ( Çağatay Ulusoy) ( Çağatay Ulusoy) ( Çağatay Ulusoy) Çağatay Ulusoy veda etti Mustafa Mert Koç yelken açtı Fotoğraflar: Sosyal medya, Takvim arşiv