PODCAST CANLI YAYIN

Sanatçı Saadet Sun vefat etti

Ünlü sanatçı Saadet Sun 81 yaşında vefat etti. Sun'un acı haberini oyuncu Işıl Yücesoy sosyal medyadan duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sanatçı Saadet Sun vefat etti

Oyuncu ve şarkıcı Saadet Sun'dan acı haber geldi. Sun, 81 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Sun'un acı haberini ünlü oyuncu Işıl Yücesoy sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yücesoy, sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik. Canım Saadet Sun. Hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

SAADET SUN KİMDİR?

1950 yılında doğan Saadet Sun kariyerine tiyatro ile başladı. 1970'lerde ise sahne hayatına başladı. "Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi eserlere imza atan Sun, "Sıfıra Sıfır / Yeter Ki" adlı 45'lik plağı dikkatleri üzerine çekti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir"
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez toplandı! MİT, MSB ve İçişleri detayı | 10 yıl gizli kalacak
Borsa İstanbul
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Almanya silah ihracatını askıya aldı
Diyarbakır'dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor: Gündem Gazze!
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek
Narin Güran'ın ölümünde yeni gelişme! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onaya gönderdi
İzmir'de su krizinden sonra çöp dağları! Kemalpaşa havadan görüntülendi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemi değerlendirdi | Sahte e-imza çetesi açıklaması! "UYAP dünya çapında gelişmiş bir sitem"
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?
Soğuk cüzdan sıcak skandal! Kripto baronu İçer'in kara para ağı | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı?
Meteoroloji’den önce sağanak sonra sıcaklık uyarısı! 8 Ağustos il il hava durumu: O şehirlere dikkat kuvvetli rüzgar geliyor
CHP'li ABB'den 180 milyonluk adrese teslim ihale! Ücretsiz halı sahalar ücretli olacak
Filistin'e Destek Platformu yarın Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
Hüseyin Saral'ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya'ya korkunç infaz! 30 makas darbesi vurup sonra yaktılar
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve "Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık