Sanatçı Saadet Sun vefat etti

Oyuncu ve şarkıcı Saadet Sun'dan acı haber geldi. Sun, 81 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Sun'un acı haberini ünlü oyuncu Işıl Yücesoy sosyal medya hesabından duyurdu.
Yücesoy, sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik. Canım Saadet Sun. Hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun"
SAADET SUN KİMDİR?
1950 yılında doğan Saadet Sun kariyerine tiyatro ile başladı. 1970'lerde ise sahne hayatına başladı. "Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi eserlere imza atan Sun, "Sıfıra Sıfır / Yeter Ki" adlı 45'lik plağı dikkatleri üzerine çekti.