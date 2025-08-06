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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy boşanıyor mu?

2022'de dünyaevine giren oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, boşanma iddialarıyla gündeme geldi. Boşanma söylentilerinin ardından Berk Oktay’ın yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy boşanıyor mu?

Oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düğün yapmış ve bir gün önce evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift, 21 Mayıs 2024 günü Mira Milena adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Riskli bir doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy, için acilen doğuma alındığı öğrenilmişti. Atiksoy, doğum sonrası "Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bir süre kızlarının yüzünü gizleyen ikili, daha sonra Mira Milena ile verdikleri aile pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarında yayınlamıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Mutlu aile pozlarıyla beğeni toplayan ünlü çift hakkında ortaya atılan bir iddia ise hayranlarını endişelendirdi. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, boşanma iddialarıyla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

TAKİPTEN ÇIKTILAR

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kısa bir anlaşmazlık yaşayarak, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları görüldü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Bu sürpriz hamle sonrası ünlü çiftin boşanacağı iddiaları magazin gündemine oturdu. Boşanma dedikodularının hızla yayılmasının ardından ikili tekrardan sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Berk Oktay'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından ayrılık dedikodularına inat, eşi ve çocuğunun olduğu fotoğrafı "Şükür sebebim ailem" notuyla yayımladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Oktay daha sonra ise kalp emojisiyle bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yıldız Çağrı Atiksoy da sessizliğini bozarak aile pozunu yayınladı.

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