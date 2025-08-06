Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy boşanıyor mu?

Oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düğün yapmış ve bir gün önce evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift, 21 Mayıs 2024 günü Mira Milena adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Kaynak: Sosyal medya Riskli bir doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy, için acilen doğuma alındığı öğrenilmişti. Atiksoy, doğum sonrası "Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür" açıklamasında bulunmuştu.