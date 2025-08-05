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Selçuk Alagöz öldü mü, neden? Selçuk Alagöz kimdir, kaç yaşında, aslen nereliydi? Eserleri: Aşkın Gözü Kör Mü...

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Selçuk Alagöz, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 80 yaşındaki sanatçının vefat haberi, kızı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

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Selçuk Alagöz öldü mü, neden? Selçuk Alagöz kimdir, kaç yaşında, aslen nereliydi? Eserleri: Aşkın Gözü Kör Mü...

Türk pop müziğinin öncülerinden, şarkılarıyla bir döneme damga vuran Selçuk Alagöz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitirdi. 80 yaşındaki sanatçı, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Acı Haberi Kızı Banu Alagöz Duyurdu

Usta sanatçının vefatını, kızı Banu Alagöz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kısa bir açıklamayla duyurdu. Alagöz paylaşımında, "Bugün 11.50'de babamı kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Müziğe Erol Büyükburç Orkestrası'yla Başladı

5 Ağustos 1944'te İstanbul'da dünyaya gelen Selçuk Alagöz, müzik kariyerine 1964 yılında Erol Büyükburç'un orkestrasında başladı. Bir yıl sonra, 1965'te Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışmasına "Kemerin Naftaları" adlı şarkısıyla katılarak finale kalmayı başardı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hafızalara Kazınan Şarkıların Sahibi

Sanat yaşamı boyunca birçok hit parçaya imza atan Alagöz, "Her Şey Bitmiştir Artık", "Aşkın Gözü Kör Mü" ve "Dibi Dibi Da" gibi şarkılarıyla geniş kitlelere ulaştı. 1975 yılında Polydor etiketiyle yayımlanan "Malabadi Köprüsü" adlı eseri de sanatçının unutulmazları arasında yer aldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

23 Single, 7 Albüm ve Dört Altın Plak

Müzik kariyeri boyunca toplam 23 single ve 7 albüm çıkaran Selçuk Alagöz, dört Altın Plak ödülünün yanı sıra birçok prestijli ödüle layık görüldü.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

1980'li yıllarda kardeşleri Rana, Ali ve Nilüfer Alagöz ile birlikte yurt içi ve yurt dışında konserler verdi; 80 farklı dilde şarkı seslendirerek müzikseverlerle buluştu.

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