Türk pop müziğinin öncülerinden, şarkılarıyla bir döneme damga vuran Selçuk Alagöz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitirdi. 80 yaşındaki sanatçı, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Acı Haberi Kızı Banu Alagöz Duyurdu
Usta sanatçının vefatını, kızı Banu Alagöz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kısa bir açıklamayla duyurdu. Alagöz paylaşımında, "Bugün 11.50'de babamı kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
Müziğe Erol Büyükburç Orkestrası'yla Başladı
5 Ağustos 1944'te İstanbul'da dünyaya gelen Selçuk Alagöz, müzik kariyerine 1964 yılında Erol Büyükburç'un orkestrasında başladı. Bir yıl sonra, 1965'te Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışmasına "Kemerin Naftaları" adlı şarkısıyla katılarak finale kalmayı başardı.