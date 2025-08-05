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Hafızalara Kazınan Şarkıların Sahibi

Sanat yaşamı boyunca birçok hit parçaya imza atan Alagöz, "Her Şey Bitmiştir Artık", "Aşkın Gözü Kör Mü" ve "Dibi Dibi Da" gibi şarkılarıyla geniş kitlelere ulaştı. 1975 yılında Polydor etiketiyle yayımlanan "Malabadi Köprüsü" adlı eseri de sanatçının unutulmazları arasında yer aldı.