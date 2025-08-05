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Yeşilçam yıldızı Şener Şen’den sağlık açıklaması: Alzheimer iddialarına yanıt verdi

Züğürt Ağa, Banker Bilo, Gülen Gözler, Hababam Sınıfı, Tosun Paşa ve daha nicesi... Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Şener Şen, 7’den 70’e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuk performansıyla milyonların gönlünü fetheden Şen, hakkında ortaya atılan bir iddiayla ise sevenlerini korkuttu. Şen'in Alzheimer'a yakalandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Usta oyuncu isse hakkında ortaya atılan bu söylentiye yanıt verdi.

Giriş Tarihi:
Yeşilçam yıldızı Şener Şen’den sağlık açıklaması: Alzheimer iddialarına yanıt verdi

Yeşilçam denilince akla gelen ilk isimlerden olan Şener Şen, yer aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle Şen'in Alzheimer'a yakalandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Usta oyuncu hakkında ortaya atılan bu söylentiye yanıt verdi.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

Şener Şen'in Alzheimer'a yakalandığını iddia edildi. Usta oyuncu hakkında ortaya atılan bu söylentiye yanıt verdi.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

"YERSİZ VE ASILSIZ"

Magazin Mahallesi'nde yer alan habere göre Şener Şen, konuyla ilgili "Sağlığım gayet yerinde ve zaman zaman çıkan bu tip haberler çok yersiz ve asılsız, içime sinen bir senaryo ile karşılaştığım anda da yeniden izleyicilerimle buluşacağım" dedi.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşivŞener Şen Türkiye ve Avrupa'nın birçok şehrinde 8 yıldır sahnelenen oyunu 'Zengin Mutfağı'nı, 10 Haziran'da son kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelemişti.

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