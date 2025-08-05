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Sanatçı Selçuk Alagöz vefat etti

Türk pop müziğin efsane ismi Selçuk Alagöz’den acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Selçuk Alagöz bugün vefat etti. İşte detaylar...

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Sanatçı Selçuk Alagöz vefat etti

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 80 yaşındaki usta sanatçı Selçuk Alagöz, yoğun bakıma alınmıştı. Sanatçının kızı Banu Alagöz, "Merhaba, ben Banu. Babam bir süredir hastanede. Bugün yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı. Dualarınızı bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AAKaynak: AA

Selçuk Alagöz doğum gününde (bugün) vefat etti. 80 yaşındaki usta sanatçının vefat haberini kızı sosyal medya hesabından duyurdu. Acı haberi veren Banu Alagöz, "Bugün 11.50'de babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AAKaynak: AA

Selçuk Alagöz Kimdir?

5 Ağustos 1944 tarihinde İstanbul'da doğan Selçuk Alagöz, müzik kariyerine 1964 yılında Erol Büyükburç'un orkestrasında başladı ve 1965'te "Altın Mikrofon" yarışmasında "Kemerin Naftaları" adlı şarkısıyla finale kaldı.

"Her Şey Bitmiştir Artık", "Aşkın Gözü Kör Mü", "Dibi Dibi Da" gibi eserleriyle tanınan Selçuk Alagöz'ün "Malabadi Köprüsü" adlı şarkısı da büyük ilgi gördü.

Müzik kariyerinde dördü Altın Plak olmak üzere birçok ödül kazandı. Toplamda 23 single ve 7 albüm yayımladı. Kardeşleri Rana, Ali ve Nilüfer Alagöz ile birlikte 1980'lerde 80 farklı dilde şarkılar seslendirerek konserler verdi.

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