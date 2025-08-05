Chaby Han kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Chaby Han ve eşi Gülce Elibol boşandı mı?

Sosyal medyanın tanınan çiftlerinden Chaby Han ve Gülce Elibol, son günlerde ayrılık iddialarıyla gündemde. Güney Koreli fenomen Chaby Han ve içerikleriyle dikkat çeken Gülce Elibol'un evlilikleriyle ilgili çıkan haberler, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı ve biyografileri araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen detaylar...

(sosyal medya) CHABY HAN KİMDİR? Güney Koreli sosyal medya fenomeni Chaby Han, gerçek adı ile Han Chae-beom olan Chaby, 2007 yılında ailesiyle Türkiye'ye yerleşmiştir. Gülce Elibol ve Chaby Han 2020 yılında nişanlanmış ve 16 Mayıs 2022 tarihinde evlenmiştir.