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Chaby Han kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Chaby Han ve eşi Gülce Elibol boşandı mı?

Sosyal medyanın tanınan çiftlerinden Chaby Han ve Gülce Elibol, son günlerde ayrılık iddialarıyla gündemde. Güney Koreli fenomen Chaby Han ve içerikleriyle dikkat çeken Gülce Elibol’un evlilikleriyle ilgili çıkan haberler, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı ve biyografileri merak edilmeye başlandı. Peki Chaby Han kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Chaby Han ve eşi Gülce Elibol boşandı mı?

Giriş Tarihi:
Chaby Han kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Chaby Han ve eşi Gülce Elibol boşandı mı?

Sosyal medyanın tanınan çiftlerinden Chaby Han ve Gülce Elibol, son günlerde ayrılık iddialarıyla gündemde. Güney Koreli fenomen Chaby Han ve içerikleriyle dikkat çeken Gülce Elibol'un evlilikleriyle ilgili çıkan haberler, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı ve biyografileri araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen detaylar...

(sosyal medya)(sosyal medya)

CHABY HAN KİMDİR?

Güney Koreli sosyal medya fenomeni Chaby Han, gerçek adı ile Han Chae-beom olan Chaby, 2007 yılında ailesiyle Türkiye'ye yerleşmiştir. Gülce Elibol ve Chaby Han 2020 yılında nişanlanmış ve 16 Mayıs 2022 tarihinde evlenmiştir.

(sosyal medya)(sosyal medya)

GÜLCE ELİBOL KİMDİR?

Gülce Elibol, Yeditepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunudur. Özellikle kas-iskelet sistemi fizyoterapisi üzerine eğitim almıştır. Elibol aynı zamanda yoga eğitmenidir. Çocuk yogası ve insan fizyolojisi gibi alanlarda eğitimler almıştır.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Chaby Han ve eşi Gülce Elibol boşandı mı?

Üç yıllık evlilik sürecinin ardından çift, yollarını ayırma kararı aldı.

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