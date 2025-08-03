Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? 2025-2026 Müge Anlı yeni sezon tarihi

ATV ekranlarının uzun soluklu, yüksek izlenme oranlarına sahip programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 27 Haziran 2025 Cuma günü sezon finalini yaptı. Araştırmacı gazeteciliği televizyon ekranına taşıyan Müge Anlı, yine dopdolu bir sezonun ardından izleyicisine kısa bir veda etti. Şimdi akıllardaki soru net: Yeni sezon ne zaman başlıyor?

(Kaynak: ATV) Sessiz Ama Derin Bir Veda 2024–2025 sezonu boyunca kayıpların peşine düşen, faili meçhul olaylara ışık tutan ve kamuoyunu derinden etkileyen pek çok olayı aydınlatan Müge Anlı, bir kez daha sosyal sorumluluğu ekrana taşıdı. Program ekibi, olaylara yaklaşımındaki titizlik ve etik çizgisiyle hem izleyicilerden hem de uzmanlardan tam not aldı.