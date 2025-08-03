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Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? 2025-2026 Müge Anlı yeni sezon tarihi

Gündüz kuşağının vazgeçilmez programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, yaz tatilinin ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı. Her sezon olduğu gibi bu yıl da programın takipçileri “Yeni sezon ne zaman başlıyor?” sorusunun yanıtını merakla bekliyor.

Giriş Tarihi:
Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? 2025-2026 Müge Anlı yeni sezon tarihi

ATV ekranlarının uzun soluklu, yüksek izlenme oranlarına sahip programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 27 Haziran 2025 Cuma günü sezon finalini yaptı. Araştırmacı gazeteciliği televizyon ekranına taşıyan Müge Anlı, yine dopdolu bir sezonun ardından izleyicisine kısa bir veda etti. Şimdi akıllardaki soru net: Yeni sezon ne zaman başlıyor?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Sessiz Ama Derin Bir Veda

2024–2025 sezonu boyunca kayıpların peşine düşen, faili meçhul olaylara ışık tutan ve kamuoyunu derinden etkileyen pek çok olayı aydınlatan Müge Anlı, bir kez daha sosyal sorumluluğu ekrana taşıdı. Program ekibi, olaylara yaklaşımındaki titizlik ve etik çizgisiyle hem izleyicilerden hem de uzmanlardan tam not aldı.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Yeni Sezon İçin Takvim Ne Diyor?

Resmi bir tarih henüz açıklanmasa da kulislerde konuşulanlara göre programın yeni sezonu Eylül ayının ilk haftalarında ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Geçmiş yıllardaki yayın alışkanlıkları da bu beklentiyi doğrular nitelikte. Ancak bu yıl işler biraz farklı olabilir.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Ağustos Sürprizi mi Geliyor?

Sezon finalinden önceki bölümlerden birinde Müge Anlı'nın "Yine dayanamayıp Ağustos ayında döneceğim gibi..." sözleri dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

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