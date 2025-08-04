İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç ve vasilerine Emine Alangoya'dan suç duyurusu!

İnan Kıraç ve İpek Kıraç (Takvim.com.tr)



Suç duyurusu dilekçesinde özetle şunlara yer verildi:



"İnan Kıraç'ın vesayet altına alınması, malvarlığına el koymak için kurulan bir örgüt faaliyetidir. Vasi olarak, bu konuda daha önce hiçbir deneyim ve tecrübeleri olmayan şüpheliler Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin her biri aylık 1 milyon 650 bin TL maaşla vasi olarak tayin ettirilmiştir. İpek Kıraç, bu vasileri de kendi kontrolüne almıştır."