İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç ve vasilerine Emine Alangoya'dan suç duyurusu!

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç ve evliliği iptal edilen Emine Alangoya arasındaki hukuk savaşında her gün yeni bir daha haberi geliyor.
ALANGOYA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
HSK'nın evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarına yönelik iddialarla ilgili inceleme başlatması sonrası Alangoya'nın İpek Kıraç ve iki vasi avukat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.
İnan Kıraç'ın (88), 2024 yılının Aralık ayında Emine Alangoya (75) ile evlenmesine, kızı İpek Kıraç karşı çıkmış ve babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) alınan raporda İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve kendisine vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti. Bu gelişmelerin ardından İnan Kıraç'a 2 avukat vasi olarak atanmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun bu raporunun ardından ise İstanbul Anadolu 18'inci Aile Ma hkemesi 18 Temmuz'da İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptaline karar vermişti.
Mahkemenin evliliğin iptaline karar vermeden tam 18 gün önce 30 Haziran'da Emine Alangoya'nın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na İpek Kıraç ve İnan Kıraç'a vasi olarak atanan avukatlar Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Alangoya, suç duyurusu dilekçesinde 3 isme, 'suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek', 'örgüt adına suç işlemek', 'evrakta sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'vasilik görevini suiistimal suretiyle görevi kötüye kullanmak' gibi suçlamalar yöneltti.