Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli ile evlenmişti. Mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran çift, 22 Ocak 2024'te ikiz bebeklerini kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
İkiz bebeklerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adlarını veren çift, uzun bir süre bebeklerini nazardan korumak amacıyla sosyal medyada paylaşmamayı tercih etmişti.
Ancak sosyal medya kullanımında oldukça aktif olan Yasemin Şefkatli, son aylarda paylaşımlarında ikizlerine bol bol yer verdi.