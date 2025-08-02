PODCAST CANLI YAYIN

Yasemin Şefkatli'den romantik paylaşım!

İdo Tatlıses ile 2021 yılında evlenen Yasemin Şefkatli, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü fenomen son olarak eşi ve ikiz oğullarının yer aldığı bir kareyi romantik bir notla paylaşarak takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Giriş Tarihi:
Yasemin Şefkatli'den romantik paylaşım!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli ile evlenmişti. Mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran çift, 22 Ocak 2024'te ikiz bebeklerini kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İkiz bebeklerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adlarını veren çift, uzun bir süre bebeklerini nazardan korumak amacıyla sosyal medyada paylaşmamayı tercih etmişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ancak sosyal medya kullanımında oldukça aktif olan Yasemin Şefkatli, son aylarda paylaşımlarında ikizlerine bol bol yer verdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Instagram'da 724 bin takipçisi bulunan Şefkatli, son olarak eşi İdo Tatlıses ve ikiz oğullarının birlikte yer aldığı özel bir kareyi paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"Hayatımın aşkı" notunu ve nazar boncuğu emojisini ekleyen Şefkatli'nin bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Şefkatli bir sonraki paylaşımında da ikizlerine yer verdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: İsrail'in propaganda makinası gibi!
600 bin işçiyi ilgilendiriyor! Kamuda zam için imzalar atıldı
Turkuvaz Medya'dan Samsun'da ihracat zirvesi! Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını açıkladık
Vanalar açıldı Suriye'ye enerji akışı başladı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Suriye daha istikrarlı hale gelecek
Diplomasi taciz skandalıyla çöktü! İsrail büyükelçisinden cinsel saldırı | İlk vukuatı değil
Deniz üzerine yeni havalimanı geliyor! Yeni Trabzon Havalimanı Türkiye'de 3. olacak | Bakan Uraloğlu detayları açıkladı
İstanbul'da yaz yağmuru: Hazırlıksız yakalananlar ıslandı
ÖZEL HABER | Beşiktaş'tan Ndidi bombası! Resmi teklif yapıldı
Çeşme'den sonra İzmir'de de su kesintisi başlıyor! CHP yönetimi vatandaşı çileye mahkum etti
Davinson'un partneri geliyor! Galatasaray'dan dev transfer
Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! Temmuz ayı rekorlar ayı olarak tarihe geçti
Antalya'da Nida Nazlıer'in ölümünde şok itiraf! Gerçek ortaya çıkınca ortalık karıştı
Kartal'da çöp dağları yükseliyor! CHP'nin vatandaşa layık gördüğü bu | İhale tanıdık şirkete
Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e "Filistin" ayarı: Skandalları örtme gayreti!
Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak?
İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
ATV’den bir bomba dizi daha: Aşk ve Gözyaşı için okuma provası yapıldı! Başrolde Hande Erçel ile Barış Arduç var!
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor