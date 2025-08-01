"2021'deki ilk Survivor sezonunda oraya herhangi bir ücret karşılığı gitmiyorduk. Biraz kendimi ne kadar yenebileceğim, ne kadar başarılı olabileceğim gibi sorular vardı kafamda. Ama en çok da şu: Seçmelere gittiğimde o kadar başvuran arasında 'benim neyim eksik?' diye düşünerek başvurmuştum. Seçilince de çok mutlu oldum. 2021 sezonunda bir şey kazanmadım. All Star sezonu ise gerçekten çok zordu. Ama herkesin para için gittiğini düşünmüyorum. Zaten içinde hırs olan insanlar bu yarışmaya katılmak istiyor"

Kaynak: Sosyal medya

SURVIVOR 2026'YA KATILACAK MI?

Survivor Aleyna, Armağan Çağlayan'ın "Bir kez daha gitmesiniz herhalde. Mesela Acun Bey bugün çağırsa gider misiniz yine?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Çok güçlü hisleriniz bu arada. Yemin ederim. Bir bilgi mi gitti? Acun ağabey ararsa beni gelemem diyemem. Psikolojimi de topladığım bir süreçse özellikle hazır hissediyorsam. Ama gerçekten bana bunu söylüyorlardı hep; iki kere gidenlerin psikolojisi tamamen artık bozuluyor diye. İkinci gittiğimden sonra psikolojik olarak birçok şeyin değiştiğini ben de fark ettim. Yani bazen eski Aleyna'yı çok özlüyorum mesela"