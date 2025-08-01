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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'dan Nagihan Karadere itirafı!

Survivor 2021 sonrası adını geniş kitlelere duyuran ve yarışmanın ardından kariyerine şarkıcı olarak devam eden Aleyna Kalaycıoğlu, zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündem olmuştu. Ünlü isim şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. Bir YouTube programına konuk olan Kalaycıoğlu, Survivor ve eski yarışmacı arkadaşı Nagihan Karadere hakkında dikkat çeken itiraflarda bulundu.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'dan Nagihan Karadere itirafı!

Survivor 2021 sezonuyla adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, daha sonra şarkıcılığa soyundu ve hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü isim şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. Armağan Çağlayan'ın YouTube programına katılan Kalaycıoğlu, Survivor ve eski yarışmacı arkadaşı Nagihan Karadere hakkında dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Kalaycıoğlu, "İnsan yemeyi özlüyor mu orada?" sorusuna "Çok özlüyor. Çıktığımda bir sürü şeyin yeme planını yapmıştım ama tabi ki yapmadım. Ama her sene aynı şey. Gittiğimde sürekli canım en çok İskender çekiyor zaten oradayken. Yoklukta her şeyin değerini anlıyorsun ya tam olarak öyle bir şey" yanıtını verdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Çağlayan'ın "Survivor'a gidince insan çok mu para kazanıyor mesela?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"2021'deki ilk Survivor sezonunda oraya herhangi bir ücret karşılığı gitmiyorduk. Biraz kendimi ne kadar yenebileceğim, ne kadar başarılı olabileceğim gibi sorular vardı kafamda. Ama en çok da şu: Seçmelere gittiğimde o kadar başvuran arasında 'benim neyim eksik?' diye düşünerek başvurmuştum. Seçilince de çok mutlu oldum. 2021 sezonunda bir şey kazanmadım. All Star sezonu ise gerçekten çok zordu. Ama herkesin para için gittiğini düşünmüyorum. Zaten içinde hırs olan insanlar bu yarışmaya katılmak istiyor"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

SURVIVOR 2026'YA KATILACAK MI?

Survivor Aleyna, Armağan Çağlayan'ın "Bir kez daha gitmesiniz herhalde. Mesela Acun Bey bugün çağırsa gider misiniz yine?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Çok güçlü hisleriniz bu arada. Yemin ederim. Bir bilgi mi gitti? Acun ağabey ararsa beni gelemem diyemem. Psikolojimi de topladığım bir süreçse özellikle hazır hissediyorsam. Ama gerçekten bana bunu söylüyorlardı hep; iki kere gidenlerin psikolojisi tamamen artık bozuluyor diye. İkinci gittiğimden sonra psikolojik olarak birçok şeyin değiştiğini ben de fark ettim. Yani bazen eski Aleyna'yı çok özlüyorum mesela"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"NAGİHAN KARADERE ÇOK ZOR BİR KARAKTER"

Çağlayan'ın "Orasının insan psikolojisini çok bozduğu Nagihan'dan belli zaten. 5 kere mi 6 kere mi gitti" demesi üzerine ise şöyle konuştu:

"Olabilir 4-5 olabilir. Onunla da çok büyük bir gerginliğimiz oldu. Ben artık yarışmayı bırakmaya gelmiştim. Sonra bir şekilde kalmaya karar verdim. Ama o da çok zor bir karakter. Adada özellikle, normal hayatta bilmiyorum çok görüşmüyoruz. Orada biraz zorakilikten de doğan arkadaşlıklar olduğu için onu en fazla ne kadar devam ettirebilir insanlar bilmiyorum. Ben denedim kendi adıma ama çok olmadı. Oradan görüştüğüm çok kişi yok, çok nadir, bir iki kişi"

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