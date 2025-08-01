Kaynak: Sosyal medya
Çağlayan'ın "Survivor'a gidince insan çok mu para kazanıyor mesela?" sorusu üzerine şunları söyledi:
"2021'deki ilk Survivor sezonunda oraya herhangi bir ücret karşılığı gitmiyorduk. Biraz kendimi ne kadar yenebileceğim, ne kadar başarılı olabileceğim gibi sorular vardı kafamda. Ama en çok da şu: Seçmelere gittiğimde o kadar başvuran arasında 'benim neyim eksik?' diye düşünerek başvurmuştum. Seçilince de çok mutlu oldum. 2021 sezonunda bir şey kazanmadım. All Star sezonu ise gerçekten çok zordu. Ama herkesin para için gittiğini düşünmüyorum. Zaten içinde hırs olan insanlar bu yarışmaya katılmak istiyor"
Kaynak: Sosyal medya
SURVIVOR 2026'YA KATILACAK MI?
Survivor Aleyna, Armağan Çağlayan'ın "Bir kez daha gitmesiniz herhalde. Mesela Acun Bey bugün çağırsa gider misiniz yine?" sorusuna da şu yanıtı verdi:
"Çok güçlü hisleriniz bu arada. Yemin ederim. Bir bilgi mi gitti? Acun ağabey ararsa beni gelemem diyemem. Psikolojimi de topladığım bir süreçse özellikle hazır hissediyorsam. Ama gerçekten bana bunu söylüyorlardı hep; iki kere gidenlerin psikolojisi tamamen artık bozuluyor diye. İkinci gittiğimden sonra psikolojik olarak birçok şeyin değiştiğini ben de fark ettim. Yani bazen eski Aleyna'yı çok özlüyorum mesela"
Kaynak: Sosyal medya
"NAGİHAN KARADERE ÇOK ZOR BİR KARAKTER"
Çağlayan'ın "Orasının insan psikolojisini çok bozduğu Nagihan'dan belli zaten. 5 kere mi 6 kere mi gitti" demesi üzerine ise şöyle konuştu:
"Olabilir 4-5 olabilir. Onunla da çok büyük bir gerginliğimiz oldu. Ben artık yarışmayı bırakmaya gelmiştim. Sonra bir şekilde kalmaya karar verdim. Ama o da çok zor bir karakter. Adada özellikle, normal hayatta bilmiyorum çok görüşmüyoruz. Orada biraz zorakilikten de doğan arkadaşlıklar olduğu için onu en fazla ne kadar devam ettirebilir insanlar bilmiyorum. Ben denedim kendi adıma ama çok olmadı. Oradan görüştüğüm çok kişi yok, çok nadir, bir iki kişi"