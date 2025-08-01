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Aylar sonra paylaşıldı! Ferdi Tayfur'un vefat etmeden kısa bir süre önce çekilen görüntüleri...

2 Ocak 2025'te organ yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrılan arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur'un, vefatından kısa bir süre önce çekilen ve daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri paylaşıldı.

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Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölümüyle milyonları yasa boğan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefat etmeden kısa süre önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

Menajeri ve aynı zamanda yeğeni olan Şirin Gözalıcı, görüntüleri "Benim mütevazi canım kral dayım. Cennetin en güzel yerindesin hiç şüphem yok" ifadeleriyle paylaştı.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

Söz konusu videoda Ferdi Tayfur, hayranlarına şunları söylüyor: "Efendim derler ki, bu dünyada hayır sahibi olanlar, hayır yapanların öbür dünyada villalarının altından ırmak geçecekmiş. Baş üstüne ama ben Allah'a şükrediyorum ki ben daha hayattayken denizin üzerinde oturuyorum. Bana böylelerini nasip etti. İnşallah öbür dünyada bana bir ağaç altı bile yeter. Yeter ki amelim temiz olsun, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum."

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan videoda söylediği bu sözler duygulandırdı. Görüntüde, sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur'un yorgun ve bitkin hali de dikkat çekti.

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