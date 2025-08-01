Menajeri ve aynı zamanda yeğeni olan Şirin Gözalıcı , görüntüleri "Benim mütevazi canım kral dayım. Cennetin en güzel yerindesin hiç şüphem yok" ifadeleriyle paylaştı.

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv

Söz konusu videoda Ferdi Tayfur, hayranlarına şunları söylüyor: "Efendim derler ki, bu dünyada hayır sahibi olanlar, hayır yapanların öbür dünyada villalarının altından ırmak geçecekmiş. Baş üstüne ama ben Allah'a şükrediyorum ki ben daha hayattayken denizin üzerinde oturuyorum. Bana böylelerini nasip etti. İnşallah öbür dünyada bana bir ağaç altı bile yeter. Yeter ki amelim temiz olsun, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum."