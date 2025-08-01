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Abi-kardeş arasındaki gerginlik tavan yaptı! Özcan Deniz’den şoke eden paylaşım: “Çocuğumu babasız bırakmak istiyor”

Mahkemelik olduğu ağabeyi Ercan Deniz ile arasındaki gerginlikle sık sık gündem olan Özcan Deniz, yaptığı paylaşımla dikkatleri tekrar üzerine çekti. “Şu an yapmaya çalıştığın kötülük eline, ayağına dolaşsın” diyen Deniz’in açıklamaları dikkat çekti.

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Abi-kardeş arasındaki gerginlik tavan yaptı! Özcan Deniz’den şoke eden paylaşım: “Çocuğumu babasız bırakmak istiyor”

Özcan Deniz, bir süredir ailesi ile yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı, özellikle ağabeyi Ercan Deniz ile yaptığı karşılıklı suçlamalarla çok konuşuldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Peş peşe gelen sert açıklamalar ve karşılıklı suçlamalar devam ederken abi-kardeş mahkemelik oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Geçen günlerde küs ve mahkemelik olduğu ağabeyi Ercan Deniz'in fotoğrafını paylaşan Deniz, şu ifadeleri kullandı: "Ah canım kardeşim! Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben, hakkını çalıp savurduğun oğlum, ayırmaya çalıştığınız ve kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkese attığın iftiralardan dolayı, binlerce kişi hep bir ağızdan, sana hakkımızı haram ediyoruz"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

ÖZCAN DENİZ'DEN YENİ PAYLAŞIM

Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'e sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla tepki gösterdi. Ünlü isim, "Şu an yapmaya çalıştığın kötülük eline, ayağına dolaşsın. Rabbimden tek dileğimdir. Âmin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

''AHINDAN KURTULAMAZSIN''

Peş peşe paylaşımlarda bulunan şarkıcı, daha sonra şunları söyledi: "Sen şu an çocuğumu babasız, kimsesiz, sefalet içinde bırakacak kötülükler peşindesin. Sen o masumun ahından kurtulamazsın. Bunlar için verdiğim her mücadele uğruna ölmek bir şereftir"

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