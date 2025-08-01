Abi-kardeş arasındaki gerginlik tavan yaptı! Özcan Deniz’den şoke eden paylaşım: “Çocuğumu babasız bırakmak istiyor”

Özcan Deniz , bir süredir ailesi ile yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı, özellikle ağabeyi Ercan Deniz ile yaptığı karşılıklı suçlamalarla çok konuşuldu.

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Geçen günlerde küs ve mahkemelik olduğu ağabeyi Ercan Deniz'in fotoğrafını paylaşan Deniz, şu ifadeleri kullandı: "Ah canım kardeşim! Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben, hakkını çalıp savurduğun oğlum, ayırmaya çalıştığınız ve kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkese attığın iftiralardan dolayı, binlerce kişi hep bir ağızdan, sana hakkımızı haram ediyoruz"