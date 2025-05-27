Hazal Çağlar ile Samet Akaydın evleniyor! Milli futbolcudan ünlü oyuncuya evlilik teklifi!

Ünlü oyuncu Hazal Çağlar ile milli futbolcu Samet Akaydın, bir süre önce aşk yaşamaya başladı.
Ünlü oyuncu Hazal Çağlar ile milli futbolcu Samet Akaydın, bir süre önce aşk yaşamaya başladı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çağlar ve Samet Akaydın ikilisi, ilk mutluluk pozlarını Instagram'dan takipçileriyle paylaşmıştı.
Çağlar, 368 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşım yapmıştı. Birlikte çıktıkları romantik bir yemekten fotoğraf paylaşan Çağlar, "Seni her şeyden çok seviyorum... Nice mutlu yıllara, birlikte, el ele" ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü çiftin cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Akaydın, sevgilisi Hazal Çağlar'a evlilik teklifi etti.
Ünlü oyuncu, romantik anları Instagram'dan "Evet dedim!" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Çifte, bu güzel haber sonrası 'mutluluklar' yorumları yağdı.
Öte yandan Çağlar, sevgilisinin kendisi için organize ettiği mekanın fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı.