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Hazal Çağlar ile Samet Akaydın evleniyor! Milli futbolcudan ünlü oyuncuya evlilik teklifi!

29 yaşındaki ünlü oyuncu Hazal Çağlar, bir süre önce milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çiftin cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Akaydın, sevgilisi Hazal Çağlar'a evlilik teklifi etti. Çağlar, romantik teklife evet dedi. İşte romantik evlilik teklifinden kareler...

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Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 08:59 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 09:07
Hazal Çağlar ile Samet Akaydın evleniyor! Milli futbolcudan ünlü oyuncuya evlilik teklifi!

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Ünlü oyuncu Hazal Çağlar ile milli futbolcu Samet Akaydın, bir süre önce aşk yaşamaya başladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çağlar ve Samet Akaydın ikilisi, ilk mutluluk pozlarını Instagram'dan takipçileriyle paylaşmıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Çağlar, 368 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşım yapmıştı. Birlikte çıktıkları romantik bir yemekten fotoğraf paylaşan Çağlar, "Seni her şeyden çok seviyorum... Nice mutlu yıllara, birlikte, el ele" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü çiftin cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Akaydın, sevgilisi Hazal Çağlar'a evlilik teklifi etti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, romantik anları Instagram'dan "Evet dedim!" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Çifte, bu güzel haber sonrası 'mutluluklar' yorumları yağdı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Öte yandan Çağlar, sevgilisinin kendisi için organize ettiği mekanın fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı.

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