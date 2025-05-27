Hazal Çağlar ile Samet Akaydın evleniyor! Milli futbolcudan ünlü oyuncuya evlilik teklifi!

Kaynak: Sosyal medya

Çağlar, 368 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşım yapmıştı. Birlikte çıktıkları romantik bir yemekten fotoğraf paylaşan Çağlar, "Seni her şeyden çok seviyorum... Nice mutlu yıllara, birlikte, el ele" ifadelerini kullanmıştı.