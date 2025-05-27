Evleniyor! Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya’nın bekarlığa veda partisi sosyal medyayı salladı!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Çilek karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya, uzun bir süre önce pilot Oğulcan Can ile aşk yaşamaya başladı.
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Çilek karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya, uzun bir süre önce pilot Oğulcan Can ile aşk yaşamaya başladı.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz ağustos ayında evlilik teklifi aldı. Çift, kasın ayında ise aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen sade bir tören ile nişanlandı.
BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ!
Şimdilerde düğün telaşında olan Özkaya, yakın arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi yaptı.
Özkaya, eğlenceli anları sosyal medya hesabından "Bekarlığa veda partime hoş geldiniz" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.
TARİHİ SÖYLEDİ
Haziran ayında nikah masasına oturması beklenen çiftin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Özkaya sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla düğüne bir buçuk ay kaldığını belirtti.
Özkaya, "Bugün odağım tamamen düğün işleri. Son bir buçuk aya girdik, davetli listem hazır. Çok az kaldı!" notunu düşmüştü.