Evleniyor! Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya’nın bekarlığa veda partisi sosyal medyayı salladı!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Çilek karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya , uzun bir süre önce pilot Oğulcan Can ile aşk yaşamaya başladı.

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Ünlü oyuncu, geçtiğimiz ağustos ayında evlilik teklifi aldı. Çift, kasın ayında ise aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen sade bir tören ile nişanlandı.