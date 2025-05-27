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Evleniyor! Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya’nın bekarlığa veda partisi sosyal medyayı salladı!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Çilek karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya, pilot sevgilisi Oğulcan Can ile evlilik kararı aldı. Geçtiğimiz kasım ayında aile arasında düzenlenen sade bir tören ile nişanlan ünlü oyuncu, yakın arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi yaptı. Özkaya, eğlenceli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 11:15 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 11:16
Evleniyor! Sihirli Annem’in Çilek’i Zeynep Özkaya’nın bekarlığa veda partisi sosyal medyayı salladı!

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Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Çilek karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya, uzun bir süre önce pilot Oğulcan Can ile aşk yaşamaya başladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz ağustos ayında evlilik teklifi aldı. Çift, kasın ayında ise aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen sade bir tören ile nişanlandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ!

Şimdilerde düğün telaşında olan Özkaya, yakın arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi yaptı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Özkaya, eğlenceli anları sosyal medya hesabından "Bekarlığa veda partime hoş geldiniz" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

TARİHİ SÖYLEDİ

Haziran ayında nikah masasına oturması beklenen çiftin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Özkaya sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla düğüne bir buçuk ay kaldığını belirtti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Özkaya, "Bugün odağım tamamen düğün işleri. Son bir buçuk aya girdik, davetli listem hazır. Çok az kaldı!" notunu düşmüştü.

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