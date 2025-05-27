8 ayda tam 25 kilo vermişti! Bergüzar Korel’den pembe bikinisiyle tatil pozu!

Halit Ergenç ile 16 yıl önce nikah masasına oturan ve bu evlilikten üç evladı olan Bergüzar Korel, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Halit Ergenç ile 16 yıl önce nikah masasına oturan ve bu evlilikten üç evladı olan Bergüzar Korel, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçen hafta sezonu açtığını duyuran Korel, bikinili yeni bir pozunu yayınladı.
Sıkı diyet ve sporla 8 ayda tam 25 kilo vererek istediği fiziğe kavuşan ünlü oyuncu, pembe bikinisi ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
3 çocuk annesi Korel'in verdiği kilolar dikkat çekerken paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
İşte o paylaşım...
NASIL KİLO VERDİ?
Korel'in herhangi bir ameliyat geçirmediği her gün 2 saat yürüyüş yaptığı ve 1 saat yüzdüğü öğrenildi. Hayatından süt ürünleri, şekeri ve glüteni çıkardığını söyleyen Bergüzar Korel, "Sevdiğim tüm lezzetleri alternatif tariflerle yapıyorum" dedi. Oyuncu ayrıca diyetisyeniyle de bu süreci kontrollü şekilde sürdürüyor.