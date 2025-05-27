Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu’ndan karnı burnunda paylaşım! Eşiyle sarmaş dolaş yayınladı

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünayeevine girdi.
Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünayeevine girdi.
Ünlü çiftten geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Helvacıoğlu, hamilelik sürecinde sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, geçen günlerde yaptığı paylaşımla kız bebek beklediğini açıkladı.
Ünlü oyuncu şimdi ise eşi Ural Kaspar ile sarmaş dolaş verdiği karnı burnunda pozunu yayınladı.
İlk çocuğunu kucağına almak için gün sayan İrem Helvacıoğlu, eşinin kendisine sarıldığı anı takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu, paylaşımına "Bir kedi gördüm sanki" notunu düştü.
İşte o paylaşım...