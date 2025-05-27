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Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu'ndan karnı burnunda paylaşım! Eşiyle sarmaş dolaş yayınladı

Sen Anlat Karadeniz dizisiyle şöhreti yakalayan İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturdu. Ünlü çiftten geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Helvacıoğlu, hamilelik sürecinde sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncu son olarak eşiyle sarmaş dolaş verdiği karnı burnunda pozunu yayınladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 13:48 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 13:50
Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu’ndan karnı burnunda paylaşım! Eşiyle sarmaş dolaş yayınladı

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Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünayeevine girdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü çiftten geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Helvacıoğlu, hamilelik sürecinde sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, geçen günlerde yaptığı paylaşımla kız bebek beklediğini açıkladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu şimdi ise eşi Ural Kaspar ile sarmaş dolaş verdiği karnı burnunda pozunu yayınladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İlk çocuğunu kucağına almak için gün sayan İrem Helvacıoğlu, eşinin kendisine sarıldığı anı takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Bir kedi gördüm sanki" notunu düştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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