SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Feci kazada kaburgası kırılmıştı! Berk Atan kaza günüyle ilgili o detayı ilk kez açıkladı!

Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandıran Berk Atan, bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Gördüğü tedavinin ardından setlere dönen oyuncu, kaza günüyle ilgili dikkat çeken bir detayı ilk kez açıkladı. Atan, “Rabbim beni anneme bağışladı” dedi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 09:25 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 09:25
Feci kazada kaburgası kırılmıştı! Berk Atan kaza günüyle ilgili o detayı ilk kez açıkladı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen "Gönül Dağı" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Berk Atan kaza sonrası yaptığı paylaşımda şunları söylemişti: "Arkadaşlar merak eden, arayan, soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

SETLERE DÖNDÜ

Sete giderken yaşadığı trafik kazasında kaburgası kırılan Berk Atan, gördüğü tedavinin ardından setlere geri döndü. Atan, başrolünü oynadığı dizide yaşadığı bu talihsiz olayı canlandırdı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"ANNEMİN DOĞUM GÜNÜYDÜ"

Atan, "Rabbim beni aileme ve sevenlerime bağışladı. Büyük bir kaza geçirdim. Yedi kaburga kemiğim kırıldı. Çok şükür şu an iyiyim. Daha da iyi olacağım. Kaza geçirdiğim gün annemin doğum günüydü. Rabbim beni anneme bağışladı" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | CHP’li İBB’ye 4. dalga operasyon! Çok sayıda gözaltı var
CHP’li İBB’ye yolsuzluk operasyonunda yeni detay! Rüşvetin kaydı var | İş insanı Celal Çakmak’tan Murat Ongun’la ilgili şok ifade
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi! 8 madde tek hedef: Terör ülke gündeminden çıkarılacak
Balya balya paraları TikTok’ta yayımladılar! Her çeşit suç var
Fenerbahçe’den transferde general hamlesi! Orta sahanın patronu olacak
Memura üçlü zam! Milyonlara yansıyacak: Temmuz zammı için tahminler geldi | Kim, ne kadar alacak?
Ünlü iş insanı İnan Kıraç kaçırıldı mı? Hastaneden açıklama geldi! 2 gözaltı
CHP’li İBB’ye yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Taner Çetin’in hayali ihale paralarıyla asistanına villa aldırdığı ortaya çıktı
Kabineden destek mesajları | Vizyonu, öngörüsü ve liderliğiyle her alanda Başkan Erdoğan haklı çıktı
Ticaret Bakanlığı İsrail’le ticaret yapılıyor yalanında gerçeği açıkladı: Filistin’e ihracat yapılıyor
CHP’li İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı! Bir şüpheli daha etkin pişmanlıktan yararlandı
’Dijital Telif’te bıçak kemiğe dayandı! Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman’dan TAKVİM’e özel demeç: Yasa ne zaman çıkacak?
Taner Çetin’in İBB’deki vurgun ve zimmeti sevk yazısında! İhale rüşvetiyle villa alıp BMW taksidi ödetti: Kara parayı asistanıyla akladı
Virginia’da CIA karargahına saldırı! ABD bir günde ikinci kez alarmda
Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu
Selçuk Bayraktar’dan Takvim.com.tr’ye Etnospor mesajı: Kültürel mirasımızın yaşatılması için önemli | Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan aile vurgusu
Terörsüz Suriye terörsüz bölge! PKK’nın feshi sonrası ses getirecek iddia: Öcalan YPG/SDG’nin feshi için taahhüt verdi
PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon
Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde