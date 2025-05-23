Feci kazada kaburgası kırılmıştı! Berk Atan kaza günüyle ilgili o detayı ilk kez açıkladı!

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen "Gönül Dağı" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen "Gönül Dağı" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Berk Atan kaza sonrası yaptığı paylaşımda şunları söylemişti: "Arkadaşlar merak eden, arayan, soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun"
SETLERE DÖNDÜ
Sete giderken yaşadığı trafik kazasında kaburgası kırılan Berk Atan, gördüğü tedavinin ardından setlere geri döndü. Atan, başrolünü oynadığı dizide yaşadığı bu talihsiz olayı canlandırdı.
"ANNEMİN DOĞUM GÜNÜYDÜ"
Atan, "Rabbim beni aileme ve sevenlerime bağışladı. Büyük bir kaza geçirdim. Yedi kaburga kemiğim kırıldı. Çok şükür şu an iyiyim. Daha da iyi olacağım. Kaza geçirdiğim gün annemin doğum günüydü. Rabbim beni anneme bağışladı" dedi.