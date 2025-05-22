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Takıntılı hayran kabusu! Derya Uluğ günler sonra ilk kez konuştu: Bana travma olan bir geceydi

Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök'ü tehdit ve taciz eden şahıs, İzmir konserine girerek şarkıcıya korku dolu anlar yaşatmıştı. Konser sonrası Uluğ, kendisini ve sevgilisini uzun süredir rahatsız eden şahsın tutuklandığını açıklamıştı. Ünlü isim, haftalar sonra konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 09:17 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 09:17
Takıntılı hayran kabusu! Derya Uluğ günler sonra ilk kez konuştu: Bana travma olan bir geceydi

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Uzaklaştırma kararı verilen ve elektronik kelepçesi olan saplantılı hayranı, Derya Uluğ'un İzmir konserine giderek şarkıcıya korku dolu anlar yaşatmıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Konser sonrası "Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım" diyerek yaşadıklarını anlatan Uluğ, daha sonra yeni bir paylaşımda bulunarak şahsın tutuklandığını açıklamıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Derya Uluğ, haftalar sonra olayla ilgili konuştu. Gazete Magazin'in haberine göre; ünlü şarkıcı, "Hatırlamak istemediğim, hiç konuşmak istemediğim, gerçekten bana travma olan bir geceydi. Bir daha inşallah tekrarını yaşamayız" dedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"TEDİRGİN EDİCİ BİR SÜREÇ"

Uluğ, sözlerine şöyle devam etti: "Şahıs tutuklandı ve ben sadece bizim için değil. Bu tarz hoş olmayan durumları yaşayan, tehdit altında olan herkesin bir daha bunları yaşamamasını diliyorum.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Üzücü, tedirgin edici bir süreç. Asil ile birlikte yaşayanları da çok fazla anladığımız bir süreç oldu. Umuyorum dersini alır, bu tarz caydırıcı cezalar alırlar ve onlara da ders olur"

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