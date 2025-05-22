Takıntılı hayran kabusu! Derya Uluğ günler sonra ilk kez konuştu: Bana travma olan bir geceydi

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"TEDİRGİN EDİCİ BİR SÜREÇ"

Uluğ, sözlerine şöyle devam etti: "Şahıs tutuklandı ve ben sadece bizim için değil. Bu tarz hoş olmayan durumları yaşayan, tehdit altında olan herkesin bir daha bunları yaşamamasını diliyorum.