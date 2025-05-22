Takıntılı hayran kabusu! Derya Uluğ günler sonra ilk kez konuştu: Bana travma olan bir geceydi

Uzaklaştırma kararı verilen ve elektronik kelepçesi olan saplantılı hayranı, Derya Uluğ'un İzmir konserine giderek şarkıcıya korku dolu anlar yaşatmıştı.
Uzaklaştırma kararı verilen ve elektronik kelepçesi olan saplantılı hayranı, Derya Uluğ'un İzmir konserine giderek şarkıcıya korku dolu anlar yaşatmıştı.
Konser sonrası "Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım" diyerek yaşadıklarını anlatan Uluğ, daha sonra yeni bir paylaşımda bulunarak şahsın tutuklandığını açıklamıştı.
Derya Uluğ, haftalar sonra olayla ilgili konuştu. Gazete Magazin'in haberine göre; ünlü şarkıcı, "Hatırlamak istemediğim, hiç konuşmak istemediğim, gerçekten bana travma olan bir geceydi. Bir daha inşallah tekrarını yaşamayız" dedi.
"TEDİRGİN EDİCİ BİR SÜREÇ"
Uluğ, sözlerine şöyle devam etti: "Şahıs tutuklandı ve ben sadece bizim için değil. Bu tarz hoş olmayan durumları yaşayan, tehdit altında olan herkesin bir daha bunları yaşamamasını diliyorum.
Üzücü, tedirgin edici bir süreç. Asil ile birlikte yaşayanları da çok fazla anladığımız bir süreç oldu. Umuyorum dersini alır, bu tarz caydırıcı cezalar alırlar ve onlara da ders olur"