Guns N’ Roses’un İstanbul’a geliyor! Kulis istekleri ortaya çıktı! Listede yok yok: İmambayıldı, lahmacun...

BKM ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla 2 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek konser için 13 TIR dolusu ekipman yola çıkarken, sahne arkası kurulumda 350 kişilik teknik ekibin çalışacağı öğrenildi. Hazırlık sürecinde kullanılacak kablo ise 150 km'yi aştı.