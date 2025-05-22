Guns N’ Roses’un İstanbul’a geliyor! Kulis istekleri ortaya çıktı! Listede yok yok: İmambayıldı, lahmacun...

BKM ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla 2 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek konser için 13 TIR dolusu ekipman yola çıkarken, sahne arkası kurulumda 350 kişilik teknik ekibin çalışacağı öğrenildi. Hazırlık sürecinde kullanılacak kablo ise 150 km'yi aştı.
Kaynak: Sosyal medya
KULİS İSTEKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Grubun konser öncesi talepleri de ortaya çıktı. Grubun solisti Axl Rose, kulisin tamamen siyah dekore edilmesini isterken geleneksel Türk mutfağına özel bir de menü sipariş etti.
Kaynak: Sosyal medya
32 yıl sonra aynı stadyumda yeniden sahne almaya hazırlanan Amerikan rock grubu, kuliste imambayıldı, lahmacun, kebap, zeytinyağlı sarma, içli köfke ve baklava gibi Türkiye'ye özgü lezzetler istedi.