66 yaşındaki Muazzez Ersoy’un son halini gören gözlerine inanamadı! Fit halinin sırrı ortaya çıktı

Hatice Yıldız Levent sahne adıyla Muazzez Ersoy, 'Nostalji Kraliçesi' olarak hafızalara kazındı. Türk Müziği'nin sevilen isimlerinin arasında yer alan sanatçı, kariyeri gibi özel hayatıyla her dönem dikkat çekmeyi başardı.
Hatice Yıldız Levent sahne adıyla Muazzez Ersoy, 'Nostalji Kraliçesi' olarak hafızalara kazındı. Türk Müziği'nin sevilen isimlerinin arasında yer alan sanatçı, kariyeri gibi özel hayatıyla her dönem dikkat çekmeyi başardı.
Ünlü sanatçı son olarak fit görünümüyle gündeme geldi. Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti.
Fit görünümüyle beğeni toplayan 66 yaşındaki sanatçıya "Genç kızlara taş çıkarıyor" yorumu yapılırken Ersoy'un sırrı da ortaya çıktı.
Kameralar karşısına geçen Muazzez Ersoy, 38 beden olduğunu açıkladı. Ünlü sanatçı 38 beden kalmanın sırrını da paylaştı.
Ersoy, "Tuzu 30'da bıraktım. Bünyemi tek öğüne alıştırdım. Şimdi yeni duyuyorum diyetisyenlerden; kilo vermeyi hızlandırabilmek için 24 saatte bir yemek yediriyorlarmış danışanlarına. Ben buna bilmeden meğer yıllar önce başlamışım" ifadelerini kullandı.