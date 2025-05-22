66 yaşındaki Muazzez Ersoy’un son halini gören gözlerine inanamadı! Fit halinin sırrı ortaya çıktı

Kameralar karşısına geçen Muazzez Ersoy , 38 beden olduğunu açıkladı. Ünlü sanatçı 38 beden kalmanın sırrını da paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya

Ersoy, "Tuzu 30'da bıraktım. Bünyemi tek öğüne alıştırdım. Şimdi yeni duyuyorum diyetisyenlerden; kilo vermeyi hızlandırabilmek için 24 saatte bir yemek yediriyorlarmış danışanlarına. Ben buna bilmeden meğer yıllar önce başlamışım" ifadelerini kullandı.