Kuruluş Osman 193. bölüm fragmanı yayınlandı: Gazadan ve akından asla geri durmayacağız!

Çarşamba akşamları izleyici ile buluşan Kuruluş Osman'ın 193. bölüm fragmanı yayınlandı.

OSMAN BEY GÖYNÜK'Ü FETHETTİ

Kuruluş Osman'ın yeni bölümü yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Büyük bir toy hazırlığında olan Osman Bey, kendisine bağlılık bildiren beyleri Kayı Obası'na davet etti. Toyda fütuhat kararını ilan eden Osman Bey, "Bu mecliste herkes fikrini özgürce beyan edebilir," diyerek beylerin görüşlerini dinledi.

Beylerin bir kısmı sefer için henüz erken olduğunu savunurken, diğer kısmı sefere hazır olduklarını dile getirdi. Tüm bu görüşlerin ardından Osman Bey, Göynük üzerine sefer düzenlemeye karar verdi.

Kaynak: atv

Zekice bir plan yapan Osman Bey, seçtiği rotayı değiştirerek farklı bir yoldan ilerledi ve düşmanı gafil avlamak için ani bir baskınla Göynük'e saldırdı. Tekfur Valens'in hâkimiyetindeki Göynük'te Bizans askerleriyle şiddetli bir çatışma yaşandı. Kayı Alpleri'nin kahramanca mücadelesi sonucunda Bizans kuvvetleri etkisiz hale getirildi.

Savaş sonunda esir alınan Tekfur Valens, "Beni öldürebilirsin ama Cladius bunu yanına bırakmaz!" diyerek Osman Bey'e meydan okudu. Bunun üzerine Osman Bey, "O halde sen de Cladius'la birlikte cehenneme gideceksin!" diyerek Valens'in canını aldı.

Kilise içerisine sığınan Hristiyan Göynük halkı korku içinde beklerken, Osman Bey halka seslendi: "Korkmayın! Canınız da, malınız da, namusunuz da artık bana emanettir. Buraya hak ettiğiniz adaleti getirmek için geldik," diyerek halkı teskin etti. Bu sözlerle halkın gönlünü kazandı. Osman Bey'in emriyle Göynük'e Kayı sancağı çekildi ve şehir resmen Kayıların yurdu oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın yaptığı, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı 'Kuruluş Osman', bu bölümüyle hem zekice kurgulanan ittifak oyunları hem de destansı savaş sahneleriyle unutulmaz anlara sahne oldu.