"ANNE OLMAK İSTİYORUM" Annelik hakkında da konuşan Türkoğlu, "Anne olmak istiyorum, aile kavramını seviyorum ama çocukla alakası yok ailenin. Bir kişi de senin yuvan olabilir. Bendeki aile kavramı yuva olmak, ait hissetmek birine" dedi.

TANIŞMA HİKAYELERİ "Aşk insanın içinde bilmediği bir şeyi uyandırabilir" diyen Sıla Türkoğlu, bir süredir aşk yaşadığı Ata Ayyıldız ile nasıl tanıştığını anlattı.

"ATA İLE TANIŞTIĞIMDA HAYATIMDA BİRİ VARDI" Sıla Türkoğlu, şöyle konuştu: "Ata ile biz 2 sene önce onun mekanına gittiğimde bir arkadaş grubumla otururken tanıştık. Sonra beni takip etmiş sosyal medyadan ama o ara benim başka bir ilişkim vardı ve geri dönmedim. Aylar sonra ben o mekana sürekli gittiğim için 'Ata vardı tanıştığım bana yardımcı olur' diye onu takip ettim.

Bir baktım o da beni takip ediyor, biz yine konuşmadık. Sonra ben Bodrum'da bir kampa gittim tesadüfen o da oradaydı. Öyle bir kahve içtik ve başladık"