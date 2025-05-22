Ata Ayyıldız'la mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk olan Türkoğlu, "Özgüvenli bir insan olduğumu düşünüyorum ama bu zaman zaman kırılıyor dış etkenler sebebiyle. Bu sebeple her zaman özgüvenli olduğumu söyleyemem" dedi.
"Ama cesaretliyim" diyerek sözlerine devem eden oyuncu, "İş için İzmir'den İstanbul'a gelmem bile büyük bir cesaret örneğiydi benim için. Tek başıma bir şeyleri başarmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu, "Hiçbir şeyden mahrum kaldın mı?" sorusuna da şöyle karşılık verdi: "Mahrum bırakılmadım ama bunu yaşamayı tercih ettiğim noktalar oldu. Arkadaşlık gibi. İzmir'den geldiğimde burada hiç arkadaşım yoktu. Haliyle İzmir'deki arkadaşlarımla arama da mesafe girdi. Bu benim tercihim oldu. Şimdilerde daha sosyalim ama insanlara karşı hep bir mesafem var. Kendimi bundan mahrum bıraktım diyebilirim"
Cesur ve özgüvenli olmasına rağmen utangaç biri olduğunu ifade eden Sıla Türkoğlu, "Büyüklerimin olduğu ortamda çok sivrilen bir insan değilim, dinlemeyi tercih ediyorum" şeklinde konuştu.
"ANNE OLMAK İSTİYORUM"
Annelik hakkında da konuşan Türkoğlu, "Anne olmak istiyorum, aile kavramını seviyorum ama çocukla alakası yok ailenin. Bir kişi de senin yuvan olabilir. Bendeki aile kavramı yuva olmak, ait hissetmek birine" dedi.
TANIŞMA HİKAYELERİ
"Aşk insanın içinde bilmediği bir şeyi uyandırabilir" diyen Sıla Türkoğlu, bir süredir aşk yaşadığı Ata Ayyıldız ile nasıl tanıştığını anlattı.
"ATA İLE TANIŞTIĞIMDA HAYATIMDA BİRİ VARDI"
Sıla Türkoğlu, şöyle konuştu: "Ata ile biz 2 sene önce onun mekanına gittiğimde bir arkadaş grubumla otururken tanıştık. Sonra beni takip etmiş sosyal medyadan ama o ara benim başka bir ilişkim vardı ve geri dönmedim. Aylar sonra ben o mekana sürekli gittiğim için 'Ata vardı tanıştığım bana yardımcı olur' diye onu takip ettim.
Bir baktım o da beni takip ediyor, biz yine konuşmadık. Sonra ben Bodrum'da bir kampa gittim tesadüfen o da oradaydı. Öyle bir kahve içtik ve başladık"
Türkoğlu, "Güzelliğin kariyerine nasıl yansıdı?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Güzellik mesleğimde maalesef işe yarıyor. Maalesef dememin sebebi de insanlar yaptığın işi güzelliğin sayesinde hak ettiğini düşünüyor olabilir. Güzelliğin katkısı var ama yetmez"