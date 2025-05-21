Fahriye Evcen’den anne-oğlu paylaşımı! “Parlayan yıldızım” deyip minik Kerem’le sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2017 senesinde meslektaşı Burak Özçivit ile evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten Karan ve Kerem adlarında iki oğlu oldu.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2017 senesinde meslektaşı Burak Özçivit ile evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten Karan ve Kerem adlarında iki oğlu oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer verdi. Evcen, son olarak küçük oğlu Kerem ile paylaşımda bulundu.
Ünlü oyuncu, büyük ilgi gören anne-oğul paylaşımının altına ise "Parlayan yıldızım" notunu ekledi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yorum ve beğeni alan paylaşıma Burak Özçivit de kayıtsız kalmadı.
Özçivit, kalp emojileriyle birlikte "Aşklarım" yorumunda bulundu.
İşte o paylaşım...