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Fahriye Evcen’den anne-oğlu paylaşımı! “Parlayan yıldızım” deyip minik Kerem’le sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit ile 2017 senesinde evlenen Fahriye Evcen’in bu evlilikten iki evladı oldu. Çocuklarına Karna ve Kerem adlarını veren ünlü oyuncu, minik oğlu Kerem ile kamera karşısına geçti ve o kareleri sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun “Parlayan yıldızım” notunu düştüğü anne-oğul paylaşımına ilk yorum Burak Özçivit’ten geldi.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 16:29 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 16:30
Fahriye Evcen’den anne-oğlu paylaşımı! Parlayan yıldızım deyip minik Kerem’le sosyal medyayı salladı

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Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2017 senesinde meslektaşı Burak Özçivit ile evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten Karan ve Kerem adlarında iki oğlu oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer verdi. Evcen, son olarak küçük oğlu Kerem ile paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, büyük ilgi gören anne-oğul paylaşımının altına ise "Parlayan yıldızım" notunu ekledi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yorum ve beğeni alan paylaşıma Burak Özçivit de kayıtsız kalmadı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Özçivit, kalp emojileriyle birlikte "Aşklarım" yorumunda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

Fahriye Evcen küçük oğlu Kerem'i paylaştı!

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