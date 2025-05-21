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Kalça kemiği kırılmıştı! Yeşilçam yıldızı Ahmet Mekin taburcu oldu

'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmindeki 'Cemşit' karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Mekin, yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpışıp yere düşmüştü. Kaçla kemiği kırılan ve ameliyata alınan Mekin’den iyi haber geldi. Yeşilçam yıldızı taburcu edildi.

Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 15:52 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 15:56
Kalça kemiği kırılmıştı! Yeşilçam yıldızı Ahmet Mekin taburcu oldu

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Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin, 1980 yılından beri yaşadığı Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde pazar günü, yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Yere düşen Mekin'in kalça kemiği kırıldı. Erdek Devlet Hastanesi'nden Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Mekin, ameliyat oldu.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

TABURCU OLDU

Kırılan kalça kemiği yerine oturtulup vidalama yönteminin uygulanmasının ardından sağlığına kavuşan Mekin, öğle saatlerinde hastanedeki tedavisi tamamlanıp taburcu edildi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ahmet Mekin'in tamamen iyileşmesinin zaman alacağı öğrenildi.

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