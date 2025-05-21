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Bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu'na eşi Ural Kaspar’dan 'Gaffur' benzetmesi! "Utanmıyorsun..."

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftten geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çift, sosyal medyada yaptıkları esprili paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncudan kendisine “Gaffur’um” diye seslenen eşine yanıt gecikmedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 08:58 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 09:11
Bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu’na eşi Ural Kaspar’dan ’Gaffur’ benzetmesi! Utanmıyorsun...

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Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Nefes karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftten geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Helvacıoğlu, geçen günlerde bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bir kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, şimdi ise eşi Ural Kapsar'ın esprili paylaşımıyla gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ural Kaspar, eşinin göbeğini tutarak verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Pijaması nedeniyle "Gaffur'um" diyen Kaspar'a ünlü oyuncudan "Utanmıyorsun" yanıtı geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Fotoğraf karesinde Helvacıoğlu'nun belirginleşen karnı da dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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