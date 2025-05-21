Bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu'na eşi Ural Kaspar’dan 'Gaffur' benzetmesi! "Utanmıyorsun..."

Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Nefes karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Nefes karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftten geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi.
Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Helvacıoğlu, geçen günlerde bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
Bir kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, şimdi ise eşi Ural Kapsar'ın esprili paylaşımıyla gündem oldu.
Ural Kaspar, eşinin göbeğini tutarak verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Pijaması nedeniyle "Gaffur'um" diyen Kaspar'a ünlü oyuncudan "Utanmıyorsun" yanıtı geldi.
Fotoğraf karesinde Helvacıoğlu'nun belirginleşen karnı da dikkat çekti.
İşte o paylaşım...