Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’iydi! Ameliyata alınan Ahmet Mekin’den haber var! İşte Yeşilçam yıldızının son durumu...

Kaynak: İHA

AMELİYAT SONRASI İLK AÇIKLAMA

Usta sanatçı, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Ameliyatım başarılı geçti ve şu anda iyileşme sürecindeyim. Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.