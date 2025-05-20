SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’iydi! Ameliyata alınan Ahmet Mekin’den haber var! İşte Yeşilçam yıldızının son durumu...

Başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır ile paylaştığı Selvi Boylum Al Yazmalım filminde canlandırdığı Cemşit karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Mekin’in talihsiz bir düşme sonucu kalça kemiği kırılmıştı. Hastaneye kaldırılan 92 yaşındaki Yeşilçam yıldızı, ameliyat edildi. İşte Ahmet Mekin’in son hali ve sağlık durumu...

Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 12:18 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 12:30
Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’iydi! Ameliyata alınan Ahmet Mekin’den haber var! İşte Yeşilçam yıldızının son durumu...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde talihsiz bir düşme sonucu kalça kemiği kırılan Türk sinemasının usta oyuncularından Ahmet Mekin, geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme sürecine girdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Kalça kırığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 92 yaşındaki oyuncunun, kapalı sistem yöntemiyle ameliyat edildiği öğrenildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

AMELİYAT SONRASI İLK AÇIKLAMA

Usta sanatçı, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Ameliyatım başarılı geçti ve şu anda iyileşme sürecindeyim. Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

Ahmet Mekin'in kısa sürede eski sağlığına kavuşması bekleniyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB’ye 3. dalga operasyonun arka planı! Çam ağacı hırsızlığından lüks villalara... Kim bu Taner Çetin? Belge belge ihale vurgunu
İspanya’da bir kriz daha! Tüm mobil şebekeler çöktü
Türk Telekom
Terör bataklığından petrol keşiflerine: Günlük 81 bine dayandı! Berat Albayrak’ın attığı adımların meyveleri bunlar
ABD’den Fransa’ya büyükelçi! 18 suçtan hapis yatmıştı: Charles Kushner Trump’ın dünürü çıktı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 4 suç makinası Gürcistan’da yakalandı... Türkiye’ye iade edildi
İBB’deki hortum çarkında yeni detay! Başrolde Ali Nuhoğlu var! Paravan şirket tesisatçının üzerine! İmza yetkisi ise şoföre
İsrail’den Filistin’e saldırı: 44 şehit! Husiler Hayfa Limanı’nı ablukaya alacağız dedi
Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!
İslam Memiş’ten ’suni köpük’ uyarısı! Gram altın için 3. ayak bekleniyor: O rakama hazır olun!
Yine CHP yine kriz! Bursa’da toplu ulaşımda grev... Metro seferlerini stajyerler yaptı
Mossad’dan Suriye’de operasyon! 60 yıl önce idam edilen casus Eli Cohen’in arşivini kaçırdılar
İşte gençlere destek! Devlet kesenin ağzını açtı | Kime, hangi imkanlar var?
Afrika sıcakları yurda giriş yaptı: İstanbul’da nem, 7 il için ise sağanak uyarısı yapıldı | Meteoroloji 20 Mayıs hava durumu
Emekli aylık farkına çözüm masada | KDK mercek altına aldı!
Türkiye ile ABD arasında Suriye konulu toplantı! Gözler ABD’de olacak
Bilal Erdoğan A Haber’de Etnospor’u anlattı: Kültürel sporları yaşatmak için uğraşıyoruz | Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?
Fenerbahçe’den Edin Terzic sürprizi! Yönetim Mourinho’nun biletini kesecek
Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran’ın son hali ortaya çıktı! Cinayet davasında tutuklu yargılanıyordu...
CHP fondaşı medya, Süleymancılara operasyon algısı ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı! Ekrem İmamoğlu Süleymancı mı?