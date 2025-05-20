Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’iydi! Ameliyata alınan Ahmet Mekin’den haber var! İşte Yeşilçam yıldızının son durumu...

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde talihsiz bir düşme sonucu kalça kemiği kırılan Türk sinemasının usta oyuncularından Ahmet Mekin, geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme sürecine girdi.
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde talihsiz bir düşme sonucu kalça kemiği kırılan Türk sinemasının usta oyuncularından Ahmet Mekin, geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme sürecine girdi.
Kalça kırığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 92 yaşındaki oyuncunun, kapalı sistem yöntemiyle ameliyat edildiği öğrenildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
AMELİYAT SONRASI İLK AÇIKLAMA
Usta sanatçı, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Ameliyatım başarılı geçti ve şu anda iyileşme sürecindeyim. Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.