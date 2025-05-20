Göksel’den estetik iddialarına videolu yanıt geldi! “O kişiyi tanımıyorum” deyip açıkladı

Ünlü şarkıcı "Arkadaşlar, ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum" dedi.

Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Göksel daha önce verdiği bir röportajda kendisini beğenmediğini belirterek, "Hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Hiç estetik yaptırmadım. Ergenlik döneminde pek güzel değildim ve hala kendimi çok güzel bulmuyorum" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.