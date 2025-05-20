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Göksel’den estetik iddialarına videolu yanıt geldi! “O kişiyi tanımıyorum” deyip açıkladı

Depresyondayım, Bir Seni Konuşurum, Denize Bıraksam gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı Göksel, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, son dönemlerde ise estetik iddialarıyla gündeme geldi. 52 yaşındaki şarkıcıya ait olduğu iddia edilen bir paylaşım sosyal medyayı karıştırdı. Yüzündeki değişimle çok konuşulan Göksel’den ise yanıt gecikmedi.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 11:11 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 11:44
Göksel’den estetik iddialarına videolu yanıt geldi! O kişiyi tanımıyorum deyip açıkladı

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İki yıldır aşk yaşadığı, kendisinden 15 yaş küçük müzisyen Osman Şahin'den yeni ayrılan ünlü şarkıcı Göksel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü şarkıcı, son dönemlerde ise estetik iddialarıyla gündeme geldi. 52 yaşındaki şarkıcıya ait olduğu iddia edilen bir paylaşım sosyal medyayı karıştırdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yüzündeki değişimle çok konuşulan Göksel'e "Estetiği abarttı" ve "Bu ne hal?" yorumları yapıldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

ESTETİK İDDİALARINA YANIT

Önceki gün konser için gittiği Adana'dan bir video paylaşan 53 yaşındaki Göksel, estetik iddialarını noktayı koydu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü şarkıcı "Arkadaşlar, ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

Estetik iddialarına videolu yanıt!

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Göksel daha önce verdiği bir röportajda kendisini beğenmediğini belirterek, "Hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Hiç estetik yaptırmadım. Ergenlik döneminde pek güzel değildim ve hala kendimi çok güzel bulmuyorum" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

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