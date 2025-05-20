Burak Özçivit ile Fahriye Evcen aşka geldi! Romantik paylaşım ortalığı salladı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit , 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile 2017'de görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Ünlü çift, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'e kavuşan ünlü çift, sosyal medya hesaplarında çocuklarına sık sık yer verdi.

Kaynak: Sosyal medya

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden Özçivit bu kez eşiyle romantik bir paylaşımda bulundu.