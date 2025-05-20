Burak Özçivit ile Fahriye Evcen aşka geldi! Romantik paylaşım ortalığı salladı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile 2017'de görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile 2017'de görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Ünlü çift, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'e kavuşan ünlü çift, sosyal medya hesaplarında çocuklarına sık sık yer verdi.
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden Özçivit bu kez eşiyle romantik bir paylaşımda bulundu.
Özçivit, Fahriye Evcen ile bir pozunu kalp, dünya ve güneş emojileriyle takipçilerinin beğenisine sundu.
Evcen de Özçivit'in aşk dolu paylaşımını yorumsuz bırakmadı. Evcen, kalp emojisinin yanına koyduğu ünlem işaretiyle eşine karşılık verdi.
Çiftin aşk dolu paylaşımı, sosyal medyayı sallarken binlerce yorum ve beğeni aldı.
İşte o poz...