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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen aşka geldi! Romantik paylaşım ortalığı salladı

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Karan ve Kerem adlarında iki evladı oldu. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, sosyal medya hesaplarında çocuklarına sık sık yer verdi. Ünlü çift, bu kez Burak Özçivit’in romantik paylaşımıyla gündem oldu. Evcen de Özçivit’in aşk dolu paylaşımını yorumsuz bırakmadı.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 10:55 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 10:55
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen aşka geldi! Romantik paylaşım ortalığı salladı

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile 2017'de görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü çift, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'e kavuşan ünlü çift, sosyal medya hesaplarında çocuklarına sık sık yer verdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden Özçivit bu kez eşiyle romantik bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Özçivit, Fahriye Evcen ile bir pozunu kalp, dünya ve güneş emojileriyle takipçilerinin beğenisine sundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Evcen de Özçivit'in aşk dolu paylaşımını yorumsuz bırakmadı. Evcen, kalp emojisinin yanına koyduğu ünlem işaretiyle eşine karşılık verdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Çiftin aşk dolu paylaşımı, sosyal medyayı sallarken binlerce yorum ve beğeni aldı.

İşte o poz...

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