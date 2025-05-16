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Jennifer Lopez provada kaza geçirdi: Apar topar müdahale edildi

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri için yaptığı provalar esnasında talihsiz bir olay yaşadı. Lopez'in sahne provasında düşerek burnundan yaralandı. Lopez’in yüzüne dikiş atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 11:56 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 11:57
Jennifer Lopez provada kaza geçirdi: Apar topar müdahale edildi

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Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, talihsiz bir olayla gündeme geldi. Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri için yaptığı provalar esnasında bir kaza yaşadığını ve burnundan yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü şarkıcı, sahne provası yaparken burnundan yaralandığını gösteren fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Şişmiş ve dikiş atılmış burnuna buz tutarken çekilen karesini yayınlayan Lopez, paylaşımına "İşte bu oldu" notunu yazdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Kaza sonrası hemen tıbbi yardım alan Lopez'in yarası ünlü bir plastik cerrahı tarafından dikildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

TÜRKİYE'YE GELİYOR!

Öte yandan dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, Türkiye'de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Lopez'in ilk konserini 1 Temmuz'da Antalya'da bir otelde gerçekleştirecek. 4 Temmuz'da ise İstanbul Yenikapı Festival Park alanında ikinci kez sevenleri karşısına çıkacak.

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