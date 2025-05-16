Jennifer Lopez provada kaza geçirdi: Apar topar müdahale edildi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, talihsiz bir olayla gündeme geldi. Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri için yaptığı provalar esnasında bir kaza yaşadığını ve burnundan yaralandığını açıkladı.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, talihsiz bir olayla gündeme geldi. Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri için yaptığı provalar esnasında bir kaza yaşadığını ve burnundan yaralandığını açıkladı.
Ünlü şarkıcı, sahne provası yaparken burnundan yaralandığını gösteren fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı.
Şişmiş ve dikiş atılmış burnuna buz tutarken çekilen karesini yayınlayan Lopez, paylaşımına "İşte bu oldu" notunu yazdı.
Kaza sonrası hemen tıbbi yardım alan Lopez'in yarası ünlü bir plastik cerrahı tarafından dikildi.
TÜRKİYE'YE GELİYOR!
Öte yandan dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, Türkiye'de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Lopez'in ilk konserini 1 Temmuz'da Antalya'da bir otelde gerçekleştirecek. 4 Temmuz'da ise İstanbul Yenikapı Festival Park alanında ikinci kez sevenleri karşısına çıkacak.