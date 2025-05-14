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71 yaşındaki sanatçı Gökhan Güney hastaneye kaldırılmıştı! İşte sağlık durumu ve son hali...

Candan Sevmeli, Melek Yüzlüm gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney’in hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Hayranlarını endişelendiren usta sanatçıdan ilk açıklama geldi. Hastane odasından paylaşımda buluna Güney, son sağlık durumunu açıkladı.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 11:52 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 11:52
71 yaşındaki sanatçı Gökhan Güney hastaneye kaldırılmıştı! İşte sağlık durumu ve son hali...

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Candan Sevmeli, Melek Yüzlüm gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney'in hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Hayranlarını endişelendiren usta sanatçıdan ilk açıklama geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bel ve bacağındaki ağrılar nedeniyle hastaneye giden Güney, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

71 yaşında Güney "Beni merak eden tüm sevenlerim. Pazar gecesi şiddetli bel ve bacak ağrısı ile hastaneye geldik, yatışım yapıldı. Tetkikler halen devam etmekte. Endişelendiren bir durum söz konusu değil. Emin ellerde ve sevgiyle ilgilenen bir hastanedeyim. Benim için endişelen ve beni merak edip arayan soran herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Gökhan Güney'in hastane odasından yayınladığı o kare...

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