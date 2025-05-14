Bir Gece Masalı 33. bölüm fragmanı yayınlandı: Evimizi katilin kızına mı verdin?

Başrollerini Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un üstlendiği Bir Gece Masalı dizisinin 33. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Canfeza'yı bulan ve Selim'in yaşadığını öğrenen Mahir bir süre güvenlik için köşkte kalmalarına karar verir. Öte yandan bıçak kemiğe dayanmıştır. Mahir Kürşat'a zor bir seçim sunar.

Kaynak: atv

Canfeza'ya Selim Allame'nin yaşadığını söylemeyen Mahir; Kürşat'ın yardımıyla büyük bir operasyona hazırlanırken Canfeza'ya moral olsun diye onu dışarı çıkarır ve ikili gecenin sonunda evlerine döner. Ancak ertesi gün Ozan'a düzenlenen operasyonda Mahir büyük bir tuzağa çekilir.