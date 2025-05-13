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Tolgahan Sayışman’dan hayranlarını üzen haber: “O defter kapanabilir!”

Lale Devri, Asla Vazgeçmem, Şampiyon, Siyah İnci gibi yapımlarda rol alan Tolgahan Sayışman, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Tescilli güzel Almeda Abazi ile 2017’de nikah masasına oturan oyuncu, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. Kariyer planı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Sayışman, dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 12:22 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 12:23
Tolgahan Sayışman’dan hayranlarını üzen haber: O defter kapanabilir!

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Lale Devri dizisiyle şöhreti yakalayan Tolgahan Sayışman, Miss Globe Kâinat Güzeli (2008) yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile 2017'de evlendi. Ünlü çift, 2019 senesinde oğulları Efehan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

2021'de kızları Alina'yı kucaklarına alan Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, mutlu aile pozlarına sosyal medya hesaplarında sık sık yer vererek adlarından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu Sayışman, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. Sayışman katıldığı özel bir davette basın mensuplarıyla sohbet etti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Kariyer planıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sayışman, oyunculuğa olan ilgisinin devam ettiğini ancak yoğun programı nedeniyle televizyon projelerine vakit ayıramadığını belirtti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, şunları söyledi: "Televizyonda oyunculuk yapmak çok meşakkatli ve zor, özellikle ticari faaliyetlerim nedeniyle sürekli seyahatteyim. Bu yüzden oyunculuğa yeterince zaman ayıramıyorum. Dijital projelere veya sinema filmlerine vakit ayırabileceğim durumlar olsa da televizyon projeleri için vakit bulamıyorum"

"Bu yaz sonunda ne yapacağıma karar vereceğim" diyen Sayışman, "Gelişmelere göre, televizyon defterini kapatabilirim" ifadelerini kullandı.

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