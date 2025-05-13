Tolgahan Sayışman’dan hayranlarını üzen haber: “O defter kapanabilir!”

Kariyer planıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sayışman, oyunculuğa olan ilgisinin devam ettiğini ancak yoğun programı nedeniyle televizyon projelerine vakit ayıramadığını belirtti.

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Ünlü oyuncu, şunları söyledi: "Televizyonda oyunculuk yapmak çok meşakkatli ve zor, özellikle ticari faaliyetlerim nedeniyle sürekli seyahatteyim. Bu yüzden oyunculuğa yeterince zaman ayıramıyorum. Dijital projelere veya sinema filmlerine vakit ayırabileceğim durumlar olsa da televizyon projeleri için vakit bulamıyorum"

"Bu yaz sonunda ne yapacağıma karar vereceğim" diyen Sayışman, "Gelişmelere göre, televizyon defterini kapatabilirim" ifadelerini kullandı.