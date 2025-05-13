Bülent Şakrak’tan ilan-ı aşk! Yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilişkisini böyle duyurdu

Oğlunun annesi Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliklerini 2023 yılında tek celsede bitiren Bülent Şakrak, boşanmanın ardından oyuncu Esra Akpınar ile aşk yaşadı.
Oğlunun annesi Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliklerini 2023 yılında tek celsede bitiren Bülent Şakrak, boşanmanın ardından oyuncu Esra Akpınar ile aşk yaşadı.
Akpınar ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü bir başka oyuncu güzel Burcu Kirman'a kaptıran Şakrak'ın bu ilişkisi de uzun ömürlü olmadı.
Bu ayrılıktan sonra Bülent Şakrak'ın gönlünü Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdığı iddia edildi. İkilinin cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Ünlü oyuncu, Instagram hesabından Duygu Arabacıoğlu ile birlikte yer aldığı fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Şakrak, gönderisine "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor!" sözlerini ekleyerek aşkını dosta düşmana duyurdu.
İşte o paylaşım...