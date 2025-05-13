Bülent Şakrak’tan ilan-ı aşk! Yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilişkisini böyle duyurdu

Oğlunun annesi Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliklerini 2023 yılında tek celsede bitiren Bülent Şakrak , boşanmanın ardından oyuncu Esra Akpınar ile aşk yaşadı.

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Akpınar ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü bir başka oyuncu güzel Burcu Kirman'a kaptıran Şakrak'ın bu ilişkisi de uzun ömürlü olmadı.