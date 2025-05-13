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Bülent Şakrak’tan ilan-ı aşk! Yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilişkisini böyle duyurdu

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliklerini 2023’te sonlandıran Bülent Şakrak, boşanmanın ardından Esra Akpınar ile aşk yaşadı. Akpınar ile yollarını ayıran ünlü isim, daha sonra gönlünü Burcu Kirman'a kaptırdı. Bu ilişkisi de uzun sürmeyen ünlü isimden sürpriz paylaşım geldi. Şakrak, sosyal medya hesabında Duygu Arabacıoğlu ile aşk yaşadığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 08:45 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 08:57
Bülent Şakrak’tan ilan-ı aşk! Yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilişkisini böyle duyurdu

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Oğlunun annesi Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliklerini 2023 yılında tek celsede bitiren Bülent Şakrak, boşanmanın ardından oyuncu Esra Akpınar ile aşk yaşadı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Akpınar ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü bir başka oyuncu güzel Burcu Kirman'a kaptıran Şakrak'ın bu ilişkisi de uzun ömürlü olmadı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bu ayrılıktan sonra Bülent Şakrak'ın gönlünü Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdığı iddia edildi. İkilinin cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından Duygu Arabacıoğlu ile birlikte yer aldığı fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Şakrak, gönderisine "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor!" sözlerini ekleyerek aşkını dosta düşmana duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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