Amber Heard ikiz bebeklerini kucağına aldı! İşte ilk paylaşım...

Johnny Depp ile olaylı boşanma süreci ve iftira davasını kaybetmesi üzerine ABD'yi terk eden Amber Heard, İspanya'nın Madrid kentine taşınarak kızıyla sakin bir yaşam tercih etti.
Johnny Depp ile olaylı boşanma süreci ve iftira davasını kaybetmesi üzerine ABD'yi terk eden Amber Heard, İspanya'nın Madrid kentine taşınarak kızıyla sakin bir yaşam tercih etti.
4 yaşında Oonagh Paige adında bir kızı olan Amber Heard, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Aralık ayında ikinci çocuğunu beklediğini açıklayan ünlü oyuncu son paylaşımda ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu.
Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "2025 Anneler Günü asla unutmayacağım bir gün olacak. Yıllardır kurmak için uğraştığım ailemin tamamlanmasından dolayı bu yıl kelimelerle ifade edilemeyecek kadar mutluyum. Bugün resmen ikiz bebeklerin Heard ailesine dahil olduğunu paylaşıyorum"
Heard sözlerini şöyle sürdürdü: "4 yıl önce ilk kızım Oonagh doğduğunda dünyam değişti... Doğurganlık konusunda yaşadığım zorluklara rağmen kendi başıma ve kendi şartlarımda anne olmak hayatımın en güzel deneyimi oldu"
İşte o paylaşım...