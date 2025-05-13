Amber Heard ikiz bebeklerini kucağına aldı! İşte ilk paylaşım...

Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "2025 Anneler Günü asla unutmayacağım bir gün olacak. Yıllardır kurmak için uğraştığım ailemin tamamlanmasından dolayı bu yıl kelimelerle ifade edilemeyecek kadar mutluyum. Bugün resmen ikiz bebeklerin Heard ailesine dahil olduğunu paylaşıyorum"

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Heard sözlerini şöyle sürdürdü: "4 yıl önce ilk kızım Oonagh doğduğunda dünyam değişti... Doğurganlık konusunda yaşadığım zorluklara rağmen kendi başıma ve kendi şartlarımda anne olmak hayatımın en güzel deneyimi oldu"