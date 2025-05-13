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Amber Heard ikiz bebeklerini kucağına aldı! İşte ilk paylaşım...

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Amber Heard, Johnny Depp ile olaylı bir şekilde boşanmış ve bu süreçte sık sık magazin manşetlerinde yer almıştı. Eski eşiyle yaşadığı çekişmeli boşanmanın ardından ABD'yi terk ederek İspanya'nın Madrid kentine taşınan Heard, kızıyla sakin bir yaşam tercih etmişti. Ünlü oyuncudan müjdeli haber geldi. 4 yaşında Oonagh Paige adında bir kızı olan Heard, ikiz bebeklerini kucağına aldı.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 09:21 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 09:21
Amber Heard ikiz bebeklerini kucağına aldı! İşte ilk paylaşım...

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Johnny Depp ile olaylı boşanma süreci ve iftira davasını kaybetmesi üzerine ABD'yi terk eden Amber Heard, İspanya'nın Madrid kentine taşınarak kızıyla sakin bir yaşam tercih etti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

4 yaşında Oonagh Paige adında bir kızı olan Amber Heard, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Aralık ayında ikinci çocuğunu beklediğini açıklayan ünlü oyuncu son paylaşımda ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "2025 Anneler Günü asla unutmayacağım bir gün olacak. Yıllardır kurmak için uğraştığım ailemin tamamlanmasından dolayı bu yıl kelimelerle ifade edilemeyecek kadar mutluyum. Bugün resmen ikiz bebeklerin Heard ailesine dahil olduğunu paylaşıyorum"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Heard sözlerini şöyle sürdürdü: "4 yıl önce ilk kızım Oonagh doğduğunda dünyam değişti... Doğurganlık konusunda yaşadığım zorluklara rağmen kendi başıma ve kendi şartlarımda anne olmak hayatımın en güzel deneyimi oldu"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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