Berk Atan son sağlık durumunu açıkladı: Kaburgada hala 6 kırık var!

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen "Gönül Dağı" dizisinde Taner karakterini canlandıran ünlü oyuncu Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen "Gönül Dağı" dizisinde Taner karakterini canlandıran ünlü oyuncu Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Berk Atan kaza sonrası yaptığı paylaşımda, şunları söylemişti: "Arkadaşlar merak eden, arayan, soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun"
Ünlü oyuncu, geçen günlerde arkadaşlarıyla birlikte yaptığı paylaşıma "Artık canım acımadan gülebiliyorum çok şükür" notunu eklemişti.
Berk Atan'dan yeni bir açıklama geldi. Kötü bir kaza atlattık diyen Berk Atan, "Kötü bir kaza atlattık ama ayaktayız. Şu an kaburgada hala 6 kırık var. Haftaya gidip 2-3 bölüm de arka arkaya çekeceğim. " ifadelerini kullandı.