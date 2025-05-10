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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’dan evlilik yıldönümlerine özel paylaşım! Hiç görülmemiş düğün karelerini yayınladı

Mylan adında bir oğulları olan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, evliliklerinde bir yılı geride bıraktı. Ünlü çift, evlilik yıldönümüne özel ortak bir paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Nikah gününe ait daha önce paylaşılmamış fotoğrafları Instagram sayfalarında yayınlayan ünlü ikili, kısa sürede gündem oldu.

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 08:56 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 08:56
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’dan evlilik yıldönümlerine özel paylaşım! Hiç görülmemiş düğün karelerini yayınladı

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçen yıl mayıs ayında milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız dünyaevine girdi. Ünlü çift, 5 ay önce ise Mylan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’dan evlilik yıldönümlerine özel paylaşım! Hiç görülmemiş düğün karelerini yayınladı

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, evliliklerinde bir yılı doldurdu. Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan evlilik yıldönümlerine özel ortak bir paylaşım geldi.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’dan evlilik yıldönümlerine özel paylaşım! Hiç görülmemiş düğün karelerini yayınladı

Nikah gününe ait daha önce paylaşılmamış fotoğrafları Instagram sayfalarında yayınlayan ünlü çift, kısa sürede gündem oldu.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’dan evlilik yıldönümlerine özel paylaşım! Hiç görülmemiş düğün karelerini yayınladı

Ünlü çift, paylaşımlarının altına ise "Yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu ekledi. İkilinin nikah kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’dan evlilik yıldönümlerine özel paylaşım! Hiç görülmemiş düğün karelerini yayınladı

İşte o fotoğraflar...

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’dan evlilik yıldönümlerine özel paylaşım! Hiç görülmemiş düğün karelerini yayınladı

BEBEKLERİNİN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİLER

Öte yandan ünlü çift, gözlerden uzak büyüttükleri oğulları Mylan'ın yüzünü geçen günlerde ilk kez gösterdi.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’dan evlilik yıldönümlerine özel paylaşım! Hiç görülmemiş düğün karelerini yayınladı

Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz hafta takımındaki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’dan evlilik yıldönümlerine özel paylaşım! Hiç görülmemiş düğün karelerini yayınladı

Kupayı eşi ve oğluyla birlikte kaldıran Yazıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak oğlunun yüzünü ilk kez takipçilerine göstermişti.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’dan evlilik yıldönümlerine özel paylaşım! Hiç görülmemiş düğün karelerini yayınladı

İşte Mylan bebek...