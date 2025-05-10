Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’dan evlilik yıldönümlerine özel paylaşım! Hiç görülmemiş düğün karelerini yayınladı

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçen yıl mayıs ayında milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız dünyaevine girdi. Ünlü çift, 5 ay önce ise Mylan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, evliliklerinde bir yılı doldurdu. Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan evlilik yıldönümlerine özel ortak bir paylaşım geldi.
Nikah gününe ait daha önce paylaşılmamış fotoğrafları Instagram sayfalarında yayınlayan ünlü çift, kısa sürede gündem oldu.
Ünlü çift, paylaşımlarının altına ise "Yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu ekledi. İkilinin nikah kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.
BEBEKLERİNİN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİLER
Öte yandan ünlü çift, gözlerden uzak büyüttükleri oğulları Mylan'ın yüzünü geçen günlerde ilk kez gösterdi.
Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz hafta takımındaki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.
Kupayı eşi ve oğluyla birlikte kaldıran Yazıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak oğlunun yüzünü ilk kez takipçilerine göstermişti.