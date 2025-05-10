Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’dan evlilik yıldönümlerine özel paylaşım! Hiç görülmemiş düğün karelerini yayınladı

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçen yıl mayıs ayında milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız dünyaevine girdi. Ünlü çift, 5 ay önce ise Mylan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.