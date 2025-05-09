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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den yıldönümü kutlaması: Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl!

'Dargın', 'Yalan', 'Lan', 'Ara' gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz yıl oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aşklarına doludizgin devam eden ünlü çiftten, ilişkilerinin birinci yıldönümüne özel romantik paylaşımlar geldi.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 09:39 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 09:42
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’den yıldönümü kutlaması: Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl!

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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, geçen yıl aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle zaman zaman magazin manşetlerini süsleyen ikiliden yıldönümlerine özel romantik paylaşımlar geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Instagram hesaplarından romantik fotoğraflar paylaşan çiftten Zeynep Bastık, "Hayatımın aşkı... Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim... Her günümü bir şarkı haline getirdin. İyi ki benim sevgilimsin... 365 gündür dizinde uyumak harika bir şey... Sonsuz senelerimiz olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Serkay Tütüncü ise paylaşımına şu notu ekledi: "Minicik biri nasıl bu kadar yer kaplar. Sen benim; hayata çaktırmadan, göz ucuyla gelmesini beklediğim şeysin. Enerjini yediğim. İyi ki benimsin. Herkesi uyutup sabaha kadar dans ettiğimiz, gün batımında saatlerce sustuğumuz, akşam yemeği hazırlarken kahvaltıda ne yiyeceğimizi sorduğun yıllarımız olsun"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

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