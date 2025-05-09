Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’den yıldönümü kutlaması: Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl!

Instagram hesaplarından romantik fotoğraflar paylaşan çiftten Zeynep Bastık , " Hayatımın aşkı... Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim... Her günümü bir şarkı haline getirdin. İyi ki benim sevgilimsin... 365 gündür dizinde uyumak harika bir şey... Sonsuz senelerimiz olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya

Serkay Tütüncü ise paylaşımına şu notu ekledi: "Minicik biri nasıl bu kadar yer kaplar. Sen benim; hayata çaktırmadan, göz ucuyla gelmesini beklediğim şeysin. Enerjini yediğim. İyi ki benimsin. Herkesi uyutup sabaha kadar dans ettiğimiz, gün batımında saatlerce sustuğumuz, akşam yemeği hazırlarken kahvaltıda ne yiyeceğimizi sorduğun yıllarımız olsun"