Nazan Öncel apar topar hastaneye kaldırıldı! Son durumunu açıkladı! “Korkutmak için söylemiyorum...”

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Hastaneden bir karesini yayınlayan Öncel, yaptığı açıklamada "Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bir şaka yaptı sanırım. Dedim ya 'Hayat bir karış' ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan'a 'Bekle beni sana söz geleceğim' dedim. Sabah 06.00'da eve döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastane..." ifadelerine yer verdi.