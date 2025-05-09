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Nazan Öncel apar topar hastaneye kaldırıldı! Son durumunu açıkladı! “Korkutmak için söylemiyorum...”

'Gidelim Buralardan', 'Erkekler de Yanar' ve 'Gitme Kal Bu Şehirde' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Nazan Öncel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Hastanede çekilen bir karesiyle sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendiren Öncel, “Anjiyo faslına geçildi” dedi. İşte apar topar hastaneye kaldırılan Nazan Öncel’in son sağlık durumu...

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 09:11 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 09:11
Nazan Öncel apar topar hastaneye kaldırıldı! Son durumunu açıkladı! Korkutmak için söylemiyorum...

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Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, sosyal medya hesabında hayranlarını endişelendiren bir paylaşımda bulundu. Hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Hastaneden bir karesini yayınlayan Öncel, yaptığı açıklamada "Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bir şaka yaptı sanırım. Dedim ya 'Hayat bir karış' ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan'a 'Bekle beni sana söz geleceğim' dedim. Sabah 06.00'da eve döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastane..." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anjiyo faslına geçildi... Yarın akşamki konser için bir özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Nazan Öncel'in o paylaşımı...

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