Nazan Öncel apar topar hastaneye kaldırıldı! Son durumunu açıkladı! “Korkutmak için söylemiyorum...”

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, sosyal medya hesabında hayranlarını endişelendiren bir paylaşımda bulundu. Hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.
Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, sosyal medya hesabında hayranlarını endişelendiren bir paylaşımda bulundu. Hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.
Hastaneden bir karesini yayınlayan Öncel, yaptığı açıklamada "Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bir şaka yaptı sanırım. Dedim ya 'Hayat bir karış' ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan'a 'Bekle beni sana söz geleceğim' dedim. Sabah 06.00'da eve döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastane..." ifadelerine yer verdi.
Şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anjiyo faslına geçildi... Yarın akşamki konser için bir özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen"