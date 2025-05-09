Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara’dan şaşırtan paylaşım: Beni gerçekten sevmedi!

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın 10 yıllık evlilikleri olaylı bir şekilde son buldu. Çalkantılı boşanma sürecinin ardından ikili yollarını ayıran ikiliden Icardi, China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtı.
Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın 10 yıllık evlilikleri olaylı bir şekilde son buldu. Çalkantılı boşanma sürecinin ardından ikili yollarını ayıran ikiliden Icardi, China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtı.
Sosyal medya hesabında sevgilisine sık sık yer veren ünlü futbolcu, geçen günlerde Suarez ile yüzük taktığı fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Icardi'nin bu paylaşımı "China Suarez'le evleniyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.
Icardi evlilik haberleriyle gündeme gelirken Wanda Nara, Arjantinli rapçi sevgilisi L-Gante ile tekrar yollarını ayırdı.
Çift birbirlerini takip etmeyi bırakırken Nara'dan geçtiğimiz günlerde imalı paylaşım geldi. Ünlü isim, "Hayat devam ediyor ve bazen güçlü değilim ama her zaman her şeyi başardım" dedi.
Yeni paylaşım yapan Wanda Nara, bu kez göndermede bulundu. Instagram'da peş peşe fotoğraflarını paylaşırken, "Ünümün aşığıydı ve beni gerçekten sevmedi" yazdı.