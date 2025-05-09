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Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal aşka geldi: Sevgilisi Berk Cankat’a romantik kutlama!

Ozan Akbaba ile başrolünü üstlendiği Uzak Şehir dizisinde Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımla dikkat çekti. Meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşayan Ünsal, sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Vogue Türkiye’ye verdiği röportajda “Aşk şu an hayatımın tam ortasında” diyen oyuncunun aşk dolu pozları sosyal medyayı salladı.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 08:55 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 09:12
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal aşka geldi: Sevgilisi Berk Cankat’a romantik kutlama!

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Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sinem Ünsal, son dönemlerde kariyeri kadar sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Vogue Türkiye'ye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulunan Ünsal, "Aşk şu an hayatımın tam ortasında" sözleriyle dikkat çekti.

Aşka geldi!

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Aynı röportajda "Özel yaşantımla ön planda olmaktan hoşlanmam" diyen ve ilişkisini gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncudan sürpriz bir paylaşım geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşayan Ünsal, sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünsal, Berk Cankat ile çekilen fotoğraflarına yer verdiği bir videoyu 3 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü çiftin romantik pozları, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünsal, "Sevgilim. İyi ki doğdun" notuyla Cankat'ın yeni yaşını kutladı. Cankat ise sevgilisinin paylaşımını kalp ve nazar boncuğu emojisiyle kendi sosyal medya sayfasına taşıdı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Sinem Ünsal'ın sevgilisi Berk Cankat'ın 41. yaşına özel yaptığı o paylaşım...

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