Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal aşka geldi: Sevgilisi Berk Cankat’a romantik kutlama!

Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sinem Ünsal, son dönemlerde kariyeri kadar sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da gündem oldu.
Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sinem Ünsal, son dönemlerde kariyeri kadar sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da gündem oldu.
Vogue Türkiye'ye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulunan Ünsal, "Aşk şu an hayatımın tam ortasında" sözleriyle dikkat çekti.
Aynı röportajda "Özel yaşantımla ön planda olmaktan hoşlanmam" diyen ve ilişkisini gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncudan sürpriz bir paylaşım geldi.
Meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşayan Ünsal, sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Ünsal, Berk Cankat ile çekilen fotoğraflarına yer verdiği bir videoyu 3 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaştı.
Ünlü çiftin romantik pozları, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünsal, "Sevgilim. İyi ki doğdun" notuyla Cankat'ın yeni yaşını kutladı. Cankat ise sevgilisinin paylaşımını kalp ve nazar boncuğu emojisiyle kendi sosyal medya sayfasına taşıdı.
İşte Sinem Ünsal'ın sevgilisi Berk Cankat'ın 41. yaşına özel yaptığı o paylaşım...