Şarkıcı Yusuf Güney sektöre değiştirdi! İşte yeni mesleği!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Rafet El Roman ile 2008 yılında düet yaptığı 'Aşk-ı Virane' parçası ile müzik hayatına adım atan şarkıcı Yusuf Güney, son dönemlerde astral seyahat açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya İlginç açıklamalarıyla magazin basınında haber olmaya devam eden şarkıcı, bu kez bambaşka bir konuyla dikkatleri üzerine topladı.