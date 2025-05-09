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Şarkıcı Yusuf Güney sektöre değiştirdi! İşte yeni mesleği!

Astral seyahat ve uzaylılarla ilgili yaptığı açıklamalar sık sık gündemde yer alan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, bu kez yeni mesleğiyle adından söz ettirdi. Alışveriş turuna çıkan Güney, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti ve yeni işini açıkladı. İşte Yusuf Güney’in yeni mesleği...

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 10:52 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 10:59
Şarkıcı Yusuf Güney sektöre değiştirdi! İşte yeni mesleği!

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Rafet El Roman ile 2008 yılında düet yaptığı 'Aşk-ı Virane' parçası ile müzik hayatına adım atan şarkıcı Yusuf Güney, son dönemlerde astral seyahat açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İlginç açıklamalarıyla magazin basınında haber olmaya devam eden şarkıcı, bu kez bambaşka bir konuyla dikkatleri üzerine topladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Yusuf Güney, önceki gün Zincirlikuyu'daki bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı. Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Güney, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü şarkıcı, "Her şey yolunda arkadaşlar, biraz güzel havanın tadını çıkarıyorum" ifadeletrni kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Yeni işi hakkında da açıklamalarda bulunan Güney, "Şimdilerde ticarete atılıyorum. Bir mekanın işletme sahibi olarak ticaret hayatıma başlıyorum" dedi.

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