Şarkıcı Yusuf Güney sektöre değiştirdi! İşte yeni mesleği!

Rafet El Roman ile 2008 yılında düet yaptığı 'Aşk-ı Virane' parçası ile müzik hayatına adım atan şarkıcı Yusuf Güney, son dönemlerde astral seyahat açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Rafet El Roman ile 2008 yılında düet yaptığı 'Aşk-ı Virane' parçası ile müzik hayatına adım atan şarkıcı Yusuf Güney, son dönemlerde astral seyahat açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirdi.
İlginç açıklamalarıyla magazin basınında haber olmaya devam eden şarkıcı, bu kez bambaşka bir konuyla dikkatleri üzerine topladı.
Yusuf Güney, önceki gün Zincirlikuyu'daki bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı. Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Güney, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
Ünlü şarkıcı, "Her şey yolunda arkadaşlar, biraz güzel havanın tadını çıkarıyorum" ifadeletrni kullandı.
Yeni işi hakkında da açıklamalarda bulunan Güney, "Şimdilerde ticarete atılıyorum. Bir mekanın işletme sahibi olarak ticaret hayatıma başlıyorum" dedi.