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Yeşilçam yıldızları mahkemelik oldu: Kadir İnanır’dan Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a tazminat davası

Yeşilçam’ın sevilen isimlerinden Kadir İnanır ile Hülya Koçyiğit, mahkemelik oldu. Kadir İnanır, başrolünü üstlendiği filmlerin izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a ait Gülşah Film’e tazminat davası açtı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 13:01 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 13:01
Yeşilçam yıldızları mahkemelik oldu: Kadir İnanır’dan Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a tazminat davası

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Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır, başrolünü üstlendiği filmlerin izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle Gülşah Film'e tazminat davası açtı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Hürriyet'te yer alan habere göre; İnanır, yayınlanan eserlerinden maddi ve manevi zarar gördüğünü belirterek 20 bin lira tazminat talep etti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sanatçının avukatı Bişar Abdi Alinak tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, söz konusu filmlerin Türk sinemasının en önemli eserleri arasında yer aldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Müvekkilin icracı sanatçı sıfatıyla sahip olduğu haklar, ancak yazılı bir devir karşılığında kullanılabilir. Bu filmler en pahalı yayın kuşaklarında sayısız kez yayınlanmaktadır. Gülşah Film bu sayede ciddi bir maddi gelir elde etmektedir. Buna rağmen Kadir İnanır'ın ilgili filmlerden doğan haklarının karşılığı ödenmemektedir. Kadir İnanır maddi ve manevi zarara uğramıştır. Müvekkil, haklarını hiçbir şekilde bu şirkete devretmemiştir. Şimdilik 20 bin lira tazminatın Gülşah Film'den faiziyle tahsilini talep ediyoruz."

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