Caner Topçu’dan Rabia Soytürk’ün olay sözlerine yanıt geldi: Garip ve ayıp buluyorum!

Topçu, muhabirlerin Rabia Soytürk 'ün açıklamalarını hatırlatması üzerine şöyle konuştu: "İşin bitmesinin üzerinden yıllar geçmiş. Yıllar sonra böyle bir açıklama yapması çok saçma ve ayıp bence. Bunun altında kurgu ve art niyet arıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medya

Topçu sözlerine şöyle devam etti: "Duy Beni setinde ne ona ne de herhangi bir set çalışanına karşı bir saygısızlığım olmadı. Bunu söylüyor olması, benim iş anlayışıma karşı bir söz. Biz meslektaşız, aynı mesleği ve aynı ekmeği paylaşıyoruz. Bu açıklamaları çok garip ve ayıp buluyorum."