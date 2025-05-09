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Caner Topçu’dan Rabia Soytürk’ün olay sözlerine yanıt geldi: Garip ve ayıp buluyorum!

Rabia Soytürk, geçtiğimiz günlerde Duy Beni dizisindeki partneri Caner Topçu ile ilgili “Hazzetmiyorum” ifadesini kullanmıştı. Caner Topçu’dan Rabia Soytürk’e yanıt gecikmedi. Bakın Caner Topçu eski rol arkadaşının açıklamalarına nasıl karşılık verdi.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 16:20 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 16:21
Caner Topçu’dan Rabia Soytürk’ün olay sözlerine yanıt geldi: Garip ve ayıp buluyorum!

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Ünlü oyuncu Rabia Soytürk'e geçen günlerde en kötü partnerinin kim olduğu soruldu. Soytürk, "En kötü demeyeyim de hepsiyle çok iyi anlaştım. Emre'yi de İsmail'i de Burak'ı da çok sevdim. Birçoğunu çok sevdim" diye konuştu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

2. Sayfa'nın haberine göre; Oyuncu, muhabirin "Üç isim saydık, geriye kalan herhalde en kötü partnerdir" sözleri üzerine "Kötülük olarak bilemem ama haz etmediğim biri" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Soytürk, "Caner Topçu'dan mı söz ediyoruz?" sorusuna ise "Olabilir. Herkesin sevmek zorunda olduğu biri yok. Sevdiğim insanları söylerken çekinmiyorsam sevmediğim insanları söylerken de çekinmiyorum" şeklinde karşılık verdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

CANER TOPÇU'DAN YANIT

Bir alışveriş merkezinin çıkışında görüntülenen Caner Topçu, eski partnerinin açıklamalarına yanıt verdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Topçu, muhabirlerin Rabia Soytürk'ün açıklamalarını hatırlatması üzerine şöyle konuştu: "İşin bitmesinin üzerinden yıllar geçmiş. Yıllar sonra böyle bir açıklama yapması çok saçma ve ayıp bence. Bunun altında kurgu ve art niyet arıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Topçu sözlerine şöyle devam etti: "Duy Beni setinde ne ona ne de herhangi bir set çalışanına karşı bir saygısızlığım olmadı. Bunu söylüyor olması, benim iş anlayışıma karşı bir söz. Biz meslektaşız, aynı mesleği ve aynı ekmeği paylaşıyoruz. Bu açıklamaları çok garip ve ayıp buluyorum."

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Geçmişte yaşanmış bir olayın bugün tekrar gündeme getirilmesini anlamsız bulduğunu dile getiren oyuncu, "Üzerimden prim yapılmış olabilir mi? Olabilir. Çünkü mantıklı bir açıklaması yok. Altında bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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