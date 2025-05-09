Diva gergin! Bülent Ersoy tehditkar mesajını önce paylaştı sonra sildi!

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Bülent Ersoy, hem kariyeri hem özle hayatı hem de açıklamalarıyla yıllarca gündemdeki yerini korudu.
Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Bülent Ersoy, hem kariyeri hem özle hayatı hem de açıklamalarıyla yıllarca gündemdeki yerini korudu.
Kendine has tarzıyla da çok konuşulan Ersoy, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü isim, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından tehditkar bir mesaj yayınladı.
Ersoy, yaptığı sert paylaşımla "Yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyeceksiniz" diyerek takipçilerini şaşkına çevirdi.
Ersoy'un bu sözleri kime ve neden söylediği merak konusu olurken ünlü sanatçıdan şaşırtan bir hamle daha geldi.
Ünlü şarkıcı, paylaşımını kısa süre sonra silerek sessizliğe büründü. Ancak Ersoy'un sözlerinin yankısı sosyal medyada sürmeye devam etti.
İşte Bülent Ersoy'un sonradan sildiği o paylaşım...