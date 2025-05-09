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Diva gergin! Bülent Ersoy tehditkar mesajını önce paylaştı sonra sildi!

Sanat müziğinin Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy, şarkıları ve güçlü yorumunun yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. Açıklamaları ve kendine has tarzıyla da çok konuşulan Ersoy, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. İsimsiz ancak ağır ifadeler içeren bir paylaşımda bulunan Ersoy, kısa sürede tüm ilgiyi üzerine topladı.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 14:13 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 14:17
Diva gergin! Bülent Ersoy tehditkar mesajını önce paylaştı sonra sildi!

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Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Bülent Ersoy, hem kariyeri hem özle hayatı hem de açıklamalarıyla yıllarca gündemdeki yerini korudu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Kendine has tarzıyla da çok konuşulan Ersoy, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü isim, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından tehditkar bir mesaj yayınladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ersoy, yaptığı sert paylaşımla "Yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyeceksiniz" diyerek takipçilerini şaşkına çevirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ersoy'un bu sözleri kime ve neden söylediği merak konusu olurken ünlü sanatçıdan şaşırtan bir hamle daha geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü şarkıcı, paylaşımını kısa süre sonra silerek sessizliğe büründü. Ancak Ersoy'un sözlerinin yankısı sosyal medyada sürmeye devam etti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Bülent Ersoy'un sonradan sildiği o paylaşım...

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