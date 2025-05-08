Rabia Soytürk en kötü partnerini açıkladı: Haz etmiyorum!

Duy Beni, Veda Mektubu, Kör Nokta gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Rabia Soytürk, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Duy Beni, Veda Mektubu, Kör Nokta gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Rabia Soytürk, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Samet Vuruşan'ın evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren ünlü oyuncu, bu kez açıklamalarıyla çok konuşuldu. Soytürk, önceki gün basın mensuplarınca görüntülendi. Ünlü oyuncuya, en kötü partnerinin kim olduğu soruldu.
2. Sayfa'nın haberine göre; Soytürk, "En kötü demeyeyim de hepsiyle çok iyi anlaştım. Emre'yi de İsmail'i de Burak'ı da çok sevdim. Birçoğunu çok sevdim" diye konuştu.
Oyuncu, muhabirin "Üç isim saydık, geriye kalan herhalde en kötü partnerdir" sözleri üzerine "Kötülük olarak bilemem ama haz etmediğim biri" ifadelerini kullandı.
Soytürk, "Caner Topçu'dan mı söz ediyoruz?" sorusuna ise "Olabilir. Herkesin sevmek zorunda olduğu biri yok. Sevdiğim insanları söylerken çekinmiyorsam sevmediğim insanları söylerken de çekinmiyorum" şeklinde karşılık verdi.
Caner Topçu ile Rabia Soytürk, 'Duy Beni' adlı dizide beraber oynamışlardı.