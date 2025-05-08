Rabia Soytürk en kötü partnerini açıkladı: Haz etmiyorum!

Samet Vuruşan'ın evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren ünlü oyuncu, bu kez açıklamalarıyla çok konuşuldu. Soytürk, önceki gün basın mensuplarınca görüntülendi. Ünlü oyuncuya, en kötü partnerinin kim olduğu soruldu.

Kaynak: Sosyal medya

2. Sayfa'nın haberine göre; Soytürk, "En kötü demeyeyim de hepsiyle çok iyi anlaştım. Emre'yi de İsmail'i de Burak'ı da çok sevdim. Birçoğunu çok sevdim" diye konuştu.