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Rabia Soytürk en kötü partnerini açıkladı: Haz etmiyorum!

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Rabia Soytürk, son olarak açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncuya en kötü partnerinin kim olduğu soruldu. Duy Beni dizisinde başrolü paylaştığı Caner Topçu'yu işaret eden Soytürk’ün soruya verdiği yanı çok konuşuldu.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 10:55 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 10:55
Rabia Soytürk en kötü partnerini açıkladı: Haz etmiyorum!

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Duy Beni, Veda Mektubu, Kör Nokta gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Rabia Soytürk, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Samet Vuruşan'ın evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren ünlü oyuncu, bu kez açıklamalarıyla çok konuşuldu. Soytürk, önceki gün basın mensuplarınca görüntülendi. Ünlü oyuncuya, en kötü partnerinin kim olduğu soruldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

2. Sayfa'nın haberine göre; Soytürk, "En kötü demeyeyim de hepsiyle çok iyi anlaştım. Emre'yi de İsmail'i de Burak'ı da çok sevdim. Birçoğunu çok sevdim" diye konuştu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Oyuncu, muhabirin "Üç isim saydık, geriye kalan herhalde en kötü partnerdir" sözleri üzerine "Kötülük olarak bilemem ama haz etmediğim biri" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Soytürk, "Caner Topçu'dan mı söz ediyoruz?" sorusuna ise "Olabilir. Herkesin sevmek zorunda olduğu biri yok. Sevdiğim insanları söylerken çekinmiyorsam sevmediğim insanları söylerken de çekinmiyorum" şeklinde karşılık verdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Caner Topçu ile Rabia Soytürk, 'Duy Beni' adlı dizide beraber oynamışlardı.

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